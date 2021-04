Android Auto si aggiorna presentando la “Risoluzione dei problemi di connettività”,nuovi controlli migliorati alla modalità giorno / notte ed altro ancora, ma attenzione: ci sono anche delle brutte notizie.

Android Auto

Il software di casa Google è diventato uno strumento importante per moltissimi utenti, ma potrebbe presto implementare un cambiamento che potrebbe intralciare tanti utilizzatori della piattaforma. Presto, Android Auto potrebbe bloccare la vostra connessione se il debug USB è abilitato sul vostro dispositivo.

Risoluzione dei problemi di connettività

Le stringhe nell’ultimo aggiornamento di Android Auto (la release v6.3), suggeriscono una imminente modifica in arrivo. Sembra che l’app possa presto determinare se il vostro dispositivo Android ha il debug USB attivato. In tal caso, potrebbe apparire un messaggio che reca scritto che “la connessione a un veicolo potrebbe essere impedita quando è abilitato il debug USB“. Si vede chiaramente:

<string name = “usb_debugging_message”> “Una connessione a un veicolo potrebbe essere impedita quando è abilitato il debug USB. Disattiva “Debug USB” in “Opzioni sviluppatore” e riprova. “</string> <string name = “usb_debugging_resolution_text”> “Impostazioni” </string> <string name = “usb_debugging_title”> “USB Debugging is enabled” </string>

Sulla base di altre stringhe presenti all’interno dell’app, i colleghi di 9to5Google sono stati in grado di confermare che questo è solo un messaggio di avviso che fa parte di un nuovo “Strumento di risoluzione dei problemi di connettività“.

La funzione non è attualmente presente nell’app, ma aiuterà gli utenti a risolvere i problemi di connessione quando arriverà ufficialmente sul mercato. Kyle Bradshaw del giornale americano è stato in grado di abilitare manualmente la funzione sul suo dispositivo e ha trovato prove che lo strumento di risoluzione dei problemi potrebbe anche essere in grado di rilevare se stai utilizzando un cavo USB difettoso.

“Modalità giorno / notte per Maps”

Con la Dark Mode di Google Maps ampiamente implementata, sembra che Android Auto aggiungerà ulteriore flessibilità per i suoi utenti. Android Auto 6.3 pone le basi per la modalità giorno / notte controllata dall’utente che si lega specificamente a Maps.

In particolare, il software ora presenterà un interruttore controllato dall’utente per gestire i temi chiari e quelli scuri dal menù delle “impostazioni sviluppatore”. Allo stato attuale, questo menù consentirebbe di bloccare le modalità giorno o notte.

Google

App