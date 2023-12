Google Maps gli spostamenti ora saranno più discreti

Google Maps, l’applicazione disponibile sia per Android che per iPhone, è uno strumento indispensabile per la navigazione e l’esplorazione del mondo. Non solo consente di raggiungere i luoghi di interesse, ma permette anche una vista dettagliata dei luoghi in tutto il mondo. Oltre a fornire indicazioni stradali, Google Maps offre una serie di funzionalità utili, come cercare luoghi specifici, ottenere indicazioni dettagliate per raggiungerli e pianificare viaggi complessi con più destinazioni.

Tutte le funzionalità sono particolarmente utili per chi viaggia spesso o per chi desidera esplorare nuove aree. Ma Google non si ferma, in arrivo diversi novità, per migliorare la privacy degli utenti. Sarà possibile rimanere più discreti durante gli spostamenti e avere un controllo più specifico sulle ricerche all’interno dell’app. Ecco nel dettaglio quali saranno gli aggiornamenti di Google Maps in arrivo.

Google Maps per viaggiare con privacy

Google Maps permette di visualizzare le mappe e ottenere un itinerario di viaggio con informazioni dettagliate come il tempo di percorrenza, i chilometri e le eventuali code. L’applicazione offre diverse modalità di visualizzazione delle mappe, tra cui mappa stradale, satellite, ibrida, terreno e 3D.

Inoltre, le modalità di visualizzazione permettono di esaminare la mappa in modo pratico, zoomando e ruotando per cercare vie o per vedere i dettagli e le prospettive dei luoghi. Per procedere sull’app è possibile cercare qualsiasi luogo nel mondo digitando il nome, l’indirizzo, le coordinate o una parola chiave nella barra di ricerca.

Non solo è possibile inserire il testo, ma si può anche utilizzare la voce o la fotocamera per cercare i luoghi. Dopodiché, una volta trovato il luogo specifico, è possibile visualizzare le informazioni, le recensioni se presenti, e nel caso di negozi, anche gli orari e i contatti. Per facilitare la navigazione, Google Maps permette di creare delle liste dei luoghi preferiti, particolarmente utile per coloro che viaggiano spesso o che desiderano tenere traccia dei luoghi che intendono visitare in futuro.

La pianificazione del viaggio con Google Maps

Sebbene la ricerca con Google Maps sia la funzione più utilizzata dagli utenti, l’applicazione offre una gamma di funzionalità molto più ampia, tra cui la pianificazione dei viaggi. In particolare, è possibile pianificare viaggi, creare e modificare itinerari, aggiungere tappe e, se necessario, condividere i viaggi con altre persone e sincronizzarli con il calendario e l’account Google. Una delle funzioni più interessanti è sicuramente la possibilità di immergersi nella visuale di qualsiasi luogo nel mondo grazie alla funzione Street View, che permette di visualizzare immagini panoramiche a 360° dei luoghi.

Tutte queste funzioni saranno completate da una privacy sempre più elevata che protegge i dati personali e permette di mantenere discrezione sui propri spostamenti, che semplifica anche l’accesso ai controlli di posizione in Maps. Infatti, tra poche settimane, sarà sufficiente toccare il pallino blu che indica la posizione attuale per accedere alle impostazioni avanzate, come la cronologia delle posizioni o i controlli della sequenza temporale. Novità che rappresentano un ulteriore passo avanti nella tutela della privacy degli utenti.

I cambiamenti di Google Maps

Google Maps, come spiegato in precedenza, è un’applicazione completa che facilita gli spostamenti con comodità e praticità. Attualmente, Google Maps sta introducendo un aggiornamento focalizzato sulla privacy, che offre tre funzionalità chiave per rendere i movimenti degli utenti più privati e discreti.

In primo luogo, Google ha annunciato che gli utenti di Maps avranno la possibilità di cancellare la propria attività legata a specifici luoghi direttamente dall’app. Nello specifico, si traduce nella possibilità di eliminare i luoghi frequenti dalle ricerche, in modo che nessun altro possa vedere dove si è stati. Inoltre, sarà possibile eliminare le ricerche, le indicazioni stradali, le visite e le condivisioni con pochi clic, sarà disponibile su Google Maps per Android e iOS nelle prossime settimane.

Inoltre, Google permetterà di archiviare la cronologia delle mappe sul dispositivo dell’utente invece che sul cloud. La funzione, denominata “Cronologia Mappe”, mostra un riepilogo dei luoghi visitati quando la cronologia delle posizioni è abilitata in Google Maps. Google memorizzerà la sequenza temporale sul dispositivo, offrendo un maggiore controllo sui dati. Sarà possibile cancellare tutte o alcune delle informazioni in qualsiasi momento e disattivare completamente l’impostazione.

Infine, se si cambia dispositivo e non si vuole perdere i propri dati, sarà possibile eseguire un backup nel cloud. Google crittograferà le informazioni in modo che solo l’utente possa leggerle. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della privacy degli utenti di Google Maps.

Eliminazione automatica su Google Maps

Google Maps sta introducendo anche un cambiamento significativo riguardante le impostazioni attivate automaticamente. La novità consiste nell’attivazione dell’eliminazione automatica come impostazione predefinita, che significa che la cronologia degli spostamenti verrà eliminata automaticamente dopo tre mesi, a differenza del precedente periodo di 18 mesi. Il cambiamento si attiverà nel momento in cui si abilita per la prima volta la cronologia delle posizioni, ma sarà gestibile dal centro di controllo di Google Maps.

In poche parole, la posizione e i dati di movimento dell’utente verranno cancellati automaticamente ogni tre mesi. Tuttavia, è importante notare che questa nuova funzione non è ancora attiva, è previsto un aggiornamento futuro sia per Android che per iOS che implementerà questa funzione e le altre.