Come utilizzare la vista immersiva di Google Maps

Google Maps è un’applicazione completa e pratica per la navigazione. Non solo permette di trovare il percorso migliore per raggiungere la destinazione, ma è anche un ottimo strumento per scoprire luoghi interessanti nelle vicinanze, leggere recensioni e molto altro. Google Maps offre diverse modalità di visualizzazione, permettendo di osservare i percorsi da diverse prospettive. Un’innovazione recente è la vista immersiva, che migliora notevolmente l’esperienza di navigazione. La vista immersiva di Google Maps è un’evoluzione della classica Street View, che mostra immagini reali delle strade come se si fosse lì. Nello specifico ecco come funziona e come attivare la vista immersiva di Google Maps.

La vista immersiva di Google Maps

Google Maps ha introdotto nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale per rendere l’esplorazione del mondo più facile e divertente. Tra le varie funzionalità, si trova l’Immersive View, che permette di trasportarsi digitalmente nel luogo d’interesse. Una modalità che offre la possibilità di visualizzare i percorsi in 3D, con effetti di luce e ombre realistiche.

La parte più interessante è che questa funzione è disponibile per oltre 100 milioni di luoghi in tutto il mondo, compresi monumenti, musei, parchi e città. Nella pratica, la vista immersiva di Google Maps utilizza l’intelligenza artificiale e la computer vision per trasformare le immagini di Street View e le foto aeree in modelli tridimensionali. Le novità di Google Maps rendono l’applicazione sempre più completa e ideale, sia per gli spostamenti brevi che per i viaggi più lunghi.

Come usare la vista immersiva su Google Maps

Utilizzare la vista immersiva su Google Maps è un processo molto semplice, che può essere eseguito sia su Android che su iPhone, direttamente attraverso l’app ufficiale di Google Maps. Ecco i passaggi da seguire per utilizzare la vista immersiva di Google Maps:

Aprire Google Maps;

Cercare la destinazione desiderata utilizzando la barra di ricerca in alto;

Selezionare la destinazione desiderata dai risultati di ricerca;

Toccare “Indicazioni” nell’angolo in basso a sinistra;

Scegliere la modalità di trasporto preferita: in auto, in bicicletta o a piedi.

Se la funzionalità vista immersiva è disponibile, verrà visualizzato un pulsante per avviarla. Il caricamento dell’anteprima potrebbe richiedere qualche istante, in quanto viene trasmesso in streaming dal cloud. In alcuni casi, la vista immersiva potrebbe non essere disponibile. Inoltre è possibile attivare la vista immersiva anche per tutto il percorso e non un singolo luogo, sia se si guida, si cammina o si procede in bicicletta, ma solo in 15 città. Le città incluse sono Amsterdam, Barcellona, Dublino, Firenze, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo e Venezia. La limitazione geografica per ora può risultare un problema, ma la funzione è destinata a espandersi man mano che la funzione viene sviluppata e migliorata.

L’evoluzione di Google Maps

La funzione vista immersiva di Google Maps utilizza la visione artificiale e l’intelligenza artificiale per combinare miliardi di immagini di Street View e foto aeree in un modello 3D del mondo. La vista immersiva offre un’esperienza multidimensionale, permettendo di visualizzare in anteprima piste ciclabili, marciapiedi, incroci e altro ancora, offrendo una panoramica dettagliata e realistica del percorso.

Sebbene la vista immersiva possa sembrare simile alla funzionalità delle mappe AR di Google chiamata Live View, funziona in modo diverso. Nello specifico, la Live View utilizza la fotocamera del telefono per fornire indicazioni in tempo reale, la Immersive View offre la possibilità di sorvolare virtualmente un luogo per avere un’idea del traffico e di quanto sia occupato, offrendo una prospettiva aerea unica. Un’altra caratteristica distintiva di Immersive View è la sua capacità di “vedere nel futuro”. Inoltre, la funzione dispone di un dispositivo di scorrimento temporale che permette di vedere come appare una posizione in diversi momenti della giornata o in varie condizioni meteorologiche, offrendo una visione dinamica e versatile del luogo.

Google Maps l’applicazione completa

La vista immersiva di Google Maps è una funzionalità che arricchisce notevolmente l’esperienza di navigazione, rendendo l’esplorazione virtuale più coinvolgente e semplificando la pianificazione dei viaggi. Tuttavia, ciò che rende Google Maps un’applicazione indispensabile per la navigazione e l’esplorazione è anche la sua vasta gamma di funzionalità. Tra queste, la disponibilità di osservare i diversi percorsi disponibili e il riferimento dei relativi prezzi in riferimento ai pedaggi. Tutti dettagli che permettono di valutare quale percorso intraprendere oltre a rendere ottimale l’esperienza di viaggio. Ma non solo, Google Maps può essere utilizzato per visualizzare elenchi di negozi e attività in centri commerciali, aeroporti o stazioni di transito, facilitando la pianificazione dei viaggi e degli spostamenti.

Un’altra funzionalità degna di nota è la possibilità di visualizzare percorsi eco-compatibili, che mostrano il percorso più efficiente in termini di consumo di carburante. La funzione contribuisce a ridurre sia le emissioni di gas serra che i costi del carburante, favorendo un viaggio più sostenibile. Infine, l’applicazione di Google Maps offre anche un valido supporto per la ricerca di alloggi e ristoranti nelle vicinanze, con le informazioni dettagliate e la possibilità di consultare recensioni e foto condivise dagli altri utenti.