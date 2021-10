Google: in arrivo lo scorrimento continuo per i risultati di ricerca su mobile

Google adotterà presto un sistema di scorrimento continuo per mostrare i risultati delle ricerche effettuate tramite il sito in versione mobile. Nella sostanza, verrà rimosso il pulsante “Vedi altri” una volta raggiunta la parte inferiore della pagina. Rimarrà comunque disponibile l'elenco delle “Ricerche correlate”.

Novità in arrivo per Google Search su dispositivi mobili

In sostituzione del suddetto pulsante, verrà automaticamente caricato un ulteriore gruppo di risultati pertinenti rispetto alla ricerca in questione. Google afferma che questo cambiamento renderà l'esperienza “più fluida ed intuitiva”, un po' come avviene per le news feed fornite da altre applicazioni.

Dati statistici alla mano, gran parte degli utenti esaurisce la propria ricerca alla quarta pagina dei risultati. In questa maniera, invece, prenderanno in considerazione più voci presenti in elenco (e chiaramente, ciò aumenterà anche il tempo di permanenza sulla piattaforma, dettaglio certamente non trascurabile per Big G).

Lo scorrimento continuo è in fase di roll-out per la maggior parte delle ricerche in inglese effettuate su dispositivi mobili negli Stati Uniti. La riprogettazione del sito in versione desktop, invece, rimane invariata per il momento ma non si escludono cambiamenti futuri in tal senso.