Google Pixel Watch: possibili ritardi nella commercializzazione

Il chiacchierato Google Pixel Watch potrebbe subire ritardi, secondo un tweet di Max Weinbach. Lo smartwatch di Big G dovrebbe essere annunciato nel corso dell'evento Pixel in programma martedì 19 ottobre, ma il suo esordio sul mercato rischia di essere rimandato addirittura al prossimo anno.

Attese più lunghe del previsto per Google Pixel Watch

Le voci sul Pixel Watch circolano ormai da tantissimo tempo, anche se l'unico leak importante fino ad ora l'abbiamo ricevuto solo nel mese di aprile grazie a Jon Prosser. Quest'ultimo ha pubblicato diversi render che mostrerebbero il design dell'apparecchio, con linee morbide e senza spigoli.

Ad inizio mese, AppleLe257 ha pubblicato un tweet in cui affermava che Pixel Watch sarebbe stato presentato durante l'evento del 19 ottobre ma, come detto, all'ufficializzazione dell'orologio non dovrebbe seguire una commercializzazione immediata. Una cosa è certa: un alone di mistero aleggia attorno al dispositivo, essendo davvero poche le informazioni trapelate fino a questo momento.

Circa la scheda tecnica, i render pubblicati da Prosser suggeriscono la presenza di un vetro 2.5D frontale con una cornice in metallo ed un profilo destro molto simile a quello di un Apple Watch. Nulla è possibile sapere anche in relazione al prezzo di vendita. Come sempre, vi terremo aggiornati nel caso in cui venissero divulgate ulteriori anticipazioni riguardo al Google Pixel Watch.