I tablet Android riceveranno una spinta da mamma Google con l’implementazione della nuova esperienza “Entertainment Space“: ecco di cosa si tratta.

Un posto per tutto

Per rendere i tablet Android potenzialmente più utili, Google ha annunciato una nuova funzionalità chiamata “Entertainment Space” che fungerà da portale per tutte le app multimediali che l’utente ha installato.

Entertainment Space è una posto unico e personalizzata per tutti i tuoi film, programmi, video, giochi e libri preferiti. Risparmierai tempo ed eviterai di dover saltare tra le app per cercare di capire cosa fare, che si tratti di guardare, giocare o leggere. Dopo aver effettuato l’accesso alle app in abbonamento, Entertainment Space ti mostrerà i tuoi contenuti in un unico posto e su misura per te. E se vuoi condividere il tuo tablet, tutti i membri della famiglia possono avere il proprio profilo personalizzato.

L’interfaccia di questo nuovo prodotto del colosso di Mountain View attinge fortemente da Google TV, ma si concentra anche su altri contenuti: oltre ad accogliere suggerimenti da servizi di streaming come YouTube, Netflix, Hulu, HBO Max e Disney +, include app Android come Twitch.

Google promette che con Entertainment Space l’utente risparmierà tempo; ovviamente sarà necessario eseguire inizialmente un processo di configurazione, che prevede l’accesso alle app a cui si desidera concedere l’esclusiva al servizio.

Entertainment Space sarà disponibile per i nuovi dispositivi di Lenovo, Walmart e Sharp e, sebbene big G non abbia fornito dettagli su quando arriveranno tutti questi prodotti, ha dichiarato che il tablet Walmart idoneo verrà lanciato mese. Un aggiornamento over-the-air arriverà entro la fine del 2021 per portare la piattaforma a chi possiede un tablet Android di uno dei tre marchi.

