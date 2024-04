Google Chromecast 4K: la vostra vecchia TV diventa Smart con soli 55€

Se in casa avete un televisore un po’ datato che non ha una connessione a Internet e non volete buttarlo per dargli la possibilità di trasmettere canali e applicazioni come avviene nelle moderne Smart TV, allora dovreste fare un salto su Amazon. Oggi, infatti, potreste approfittare dell’interessante offerta che riguarda l’ottimo Chromecast 4K di Google venduto al prezzo di soli 55,99 euro invece di 69,99 euro.

Chromecast 4K di Google: avere una Smart TV non è mai stato così economico

Avete capito bene, con questo dispositivo potete trasformare qualsiasi schermo in una Smart TV e quindi vedere tutti i canali che desiderate. Avrete in un’interfaccia semplice e intuitiva le app come Netflix, Amazon Prime, YouTube, DAZN, Disney+ e tanto altro. Divertitevi con lo streaming veloce e godetevi le immagini cristalline con definizione fino a 4K e i colori più vividi con l’HDR.

Il funzionamento è semplicissimo: collegate il dispositivo alla TV, lo configurate sulla rete WiFi di casa e siete subito pronti per guardare ciò che volete. E incluso avrete il telecomando che vi permette anche di parlare con il vostre assistente vocale di Google. Con quest’ultimo potrete interagire per cercare specifici contenuti oppure film o serie TV in base al vostro stato d’animo, uno specifico genere, attore o altro ancora.

Siete ancora qui? Andate immediatamente su Amazon e acquistate il nuovo fantastico Chromecast 4K di Google a soli 55,99 euro, invece che 69,99 euro. Completando l’ordine adesso, lo riceverete a casa vostra entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.