Google Chrome: se non l'hai ancora fatto devi aggiornarlo immediatamente

Google Chrome in questi giorni è protagonista nuovamente di un’altra falla scoperta nel suo sistema. Si tratta del nono zero-day capace di mettere in pericolo chiunque non aggiorni immediatamente il browser. Big G ha da poco rilasciato la patch 108.0.5359.94/.95 per gli utenti Windows, Linux e Mac.

Si tratta di un difetto di cybersecurity identificato ad alta gravità. In un recente avviso di sicurezza il famoso browser ha specificato maggiori dettagli sulla situazione indicando anche le relative istruzioni per risolverla. Nel suo comunicato ufficiale ha dichiarato:

Google è a conoscenza dell’esistenza di un exploit per CVE-2022-4262. Vorremmo anche ringraziare tutti i ricercatori di sicurezza che hanno lavorato con noi durante il ciclo di sviluppo per evitare che i bug di sicurezza raggiungessero il canale stabile.

È ormai chiaro che tutti dobbiamo adeguarci con sistemi di sicurezza ausiliari per evitare potenziali pericoli e minacce in grado di approfittare delle falle di sicurezza dei browser. Ad esempio, uno dei migliori sul campo è Bitdefender Total Security che è molto più di un antivirus.

Google Chrome: come aggiornarlo per mettersi al sicuro dalla falla zero-day

Vediamo ora come puoi metterti al sicuro da questa nona falla zero-day che potrebbe mettere in pericolo i tuoi dati e la tua privacy. La prima cosa da fare è aprire Google Chrome dal tuo computer. Poi guarda in alto a destra e clicca sulle sul menù identificabile da un’icona con 3 puntini verticali.

Successivamente seleziona la voce “Impostazioni“. Cliccando sulla sezione “Informazioni su Chrome” avvierai il processo di aggiornamento automatico. In pratica, il browser verificherà la versione installata confrontandola con l’ultima versione disponibile. Se non corrispondono avvierà automaticamente il download attivando l’installazione dell’aggiornamento.

In questo modo sarai sicuro di avere la protezione necessaria contro l’ultima falla zero-day di Google Chrome. Nondimeno ti consigliamo, se ancora non lo hai fatto, di attivare sul tuo dispositivo un sistema antivirus professionale come quello di Bitdefender che include:

protezione in tempo reale dai virus come malware, trojan, spyware, ransomware e adware;

come malware, trojan, spyware, ransomware e adware; difesa totale contro phishing e smishing ;

e ; navigazione online anonima e sicura con VPN ;

; Password Manager.

