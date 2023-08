God of War Ragnarok PS5 è in offerta al MINIMO STORICO Amazon (-32%)

Un’opportunità straordinaria ti attende su Amazon: God of War Ragnarok per PS5 è ora disponibile a un prezzo eccezionalmente ridotto, con uno sconto del 32%. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza di gioco epica e coinvolgente, risparmiando oltre 30 euro rispetto il prezzo originale.

Kratos e Atreus sono pronti a condurti in un viaggio travolgente, tra intrighi mitologici e scontri epici. Il loro destino è intrecciato con la profezia del Ragnarök, e la loro lotta per affrontare dèi, mostri e segreti del passato ti terrà incollato allo schermo.

God of War Ragnarok PS5 in offerta

Grazie a nuove abilità e potenziamenti, avrai il controllo su Kratos e Atreus mentre attraversano paesaggi mozzafiato e affrontano nemici sempre più potenti. Lame del Caos, Leviatano e lo Scudo del Guardiano saranno armi potenti nelle tue mani, mentre ti trovi faccia a faccia con creature mitiche e dèi leggendari.

Esplora mondi ricchi di dettagli e affronta sfide emozionanti in un’ambientazione ispirata alla mitologia norrena. Le tue scelte e abilità saranno messe alla prova in combattimenti coinvolgenti e strategici, mentre cerchi di difendere la tua famiglia e di svelare antichi segreti.

Questa offerta è davvero unica: potrai acquistare God of War Ragnarok per PS5 a soli 54,99 euro invece di 80,99. Approfitta di questo sconto del 32% e immergiti in un mondo di azione, avventura e mitologia. Non lasciarti sfuggire questa occasione: il prezzo ridotto è per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.