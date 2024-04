God of War (PS Hits): sconto FOLLE, costa meno di 16€ su Amazon

Oggi ti parliamo di un videogame pazzesco; fa parte della collana “PlayStation Hits” si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 15,97€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ovviamente ci riferiamo a God of War. È disponibile per PlayStation 4. Potrai beneficiare di tantissimi vantaggi esclusivi se lo prenderai dal noto portale di e-commerce americano e in più, godrai anche della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato).

God of War: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: God of War ti porta nel cuore della mitologia norrena. Qui dovrai seguire le avventure di Kratos e di suo figlio Atreus mentre si avventurano nelle terre selvagge e pericolose dei Nove Mondi. La storia del famigerato dio della guerra che cerca di fuggire dal suo passato e insegnare a suo figlio il valore della vita, è una delle più emozionanti e coinvolgenti del mondo videoludico.

In questo capitolo della saga dovrai prepararti a vivere combattimenti epici e furiosi con Kratos che utilizzerà le sue iconiche lame del Chaos per affrontare mostri mitologici e creature leggendarie. Il sistema di combattimento è pazzesco, strategico e appagante. I Nove Mondi di God of War sono ricchi di segreti, tesori nascosti e pericoli inattesi. Dalle maestose montagne di Midgard alle profondità oscure di Helheim; ogni luogo che esplorerai sarà pieno di meraviglie e sfide. E poi questo è uno dei videogame più belli che siano mai stati realizzati su PlayStation 4.

Con un prezzo così conveniente su Amazon, non lasciarti sfuggire questa offerta e preparati a farlo tuo al prezzo sensazionale di soli 15,97€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso e non pensarci troppo; a questa cifra è un super best buy.