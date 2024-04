God of War (PlayStation Hits): prezzo SPETTACOLARE, costa meno di 16€

Clamorosa offerta quella che vogliamo segnalarti oggi; se sei pronto a immergerti in un videogame ricco di azione, adrenalina, con tanti colpi di scena, e magari possiedi una PlayStation 4, non lasciarti sfuggire God of War (PlayStation Hits); potrai farlo tuo a soli 15,97€ grazie alle offerte folli presenti su Amazon. Ovviamente il prezzo è IVA inclusa e le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo. Questo è un capolavoro che non può mancare nella tua collezione; corri a comprarlo adesso e non pensarci troppo.

God of War (PlayStation Hits): ecco perché comprarlo

God of War (PlayStation Hits) ti permette di vestire i panni di Kratos, l’iconico e inarrestabile guerriero greco, in una nuova avventura ambientata nell’universo dei vichinghi. Accompagnato dal figlio Atreus, il nostro eroe dovrà imbarcarsi in un viaggio volto ad onorare la madre defunta e scoprire il significato del vero coraggio.

Al centro di questo videogame troviamo quindi una storia avvincente e profonda, che mescola momenti di grande azione con emozioni intense e temi universali. Affronterai anche potenti creature mitologiche e dilemmi morali che metteranno alla prova le tue abilità. Sei pronto all’azione? Bellissima anche l’ambientazione di God of War, visto che si tratta di un mondo aperto ricco di dettagli e segreti, ispirato alla mitologia norrena. Esplorerai le foreste antiche, le montagne innevate e i misteriosi regni degli dei. Sul fronte dei combattimenti poi, questo è un gioco veramente sensazionale: potrai sfruttare l’iconica ascia di Leviatano di Kratos, insieme a una vasta gamma di abilità e nuovi poteri per farti strada nel magico regno.

Con l’edizione “PlayStation Hits” di God of War, otterrai non solo il gioco base, ma anche tutti i contenuti aggiuntivi e gli aggiornamenti che sono stati rilasciati; cosa implica ciò? Che avrai accesso ad ore ed ore di divertimento garantito, con nuove missioni, sfide e segreti da scoprire anche dopo aver completato la trama principale. Questo è molto più di un semplice videogame; con l’offerta speciale su Amazon a soli 15,97€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy assoluto. Non puoi lasciartelo sfuggire.