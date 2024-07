Gli eBook diventano COLORATI con Kobo Clara Colour, sconto Amazon

Leggere in digitale è una figata pazzesca. Non solo lo fai ovunque e facilmente senza dover portare dietro una libreria in borsa o nello zaino ma è anche pratico e veloce. Se non hai mai letto su un eReader forse tutto questo ti sembra assurdo, ma provaci e poi mi dirai. In ogni caso, molte persone non sono mai passate al digitale per una ragione: il bianco e nero. Ma se ti dicessi che da oggi lo schermo è a colori e puoi anche sottolineare in mille modi diversi? Tutto possibile con il nuovissimo Kobo Clara Colour.

Kobo Clara Colour, un eReader che si colora per te

Noi amanti dei libri siamo persone strane. In fin dei conti a cosa ci servono i colori? Eppure eccoci qua davanti a Kobo Clara Colour con magari altre due o tre eReader sul comodino ad osservarlo. No, non ci serve ammesso che i precedenti citati non siano più funzionanti, ok? Ammesso che non vediamo l’ora di sottolineare tutti i passaggi preferiti con colori diversi o fare qualche foto bella da mettere sui social con le copertine dei nostri titoli preferiti a colori… Insomma, siamo gente strana, lo sappiamo!

Clara in questa versione rivoluzionata è il sogno di tutti quanti. Il display si colora ma non perde le sue qualità: somiglia sempre a carta, non stanca la vista ed è perfettamente osservabile sia alla luce che al buio. Con spazio a sufficienza per 12000 libri, una batteria che dura settimane e la sua impermeabilità cosa potremmo volere di più?

Hai persino la possibilità di collegare delle cuffie Bluetooth e ascoltare i tuoi audiolibri preferiti.

