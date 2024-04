Gli AURICOLARI ufficiali di PlayStation 5 crollano al MINIMO STORICO

Gamer in ascolto, l’offerta in questione è dedicata proprio a voi! Gli auricolari ufficiali di Playstation 5, chiamati PULSE Explore, sono proposti su Amazon al prezzo più basso mai visto: solo 176,99€ anziché 219,99€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari ufficiali di Playstation 5

Una delle peculiarità di questi auricolari è l’Audio 3D Tempest. I suoni sembreranno provenire da tutte le direzioni, proprio come se fossi all’interno del gioco stesso. E poi c’è il microfono con cancellazione del rumore. Potrai comunicare con i tuoi compagni di squadra in modo chiaro e senza distrazioni. Il doppio microfono permette di eliminare i rumori di sottofondo, garantendo che la tua voce sia l’unica cosa che i tuoi amici sentono.

L’adattatore wireless per PlayStation 5 è la chiave per un collegamento rapido e senza intoppi. Basta un attimo per connettere gli auricolari alla tua console e iniziare a goderti l’audio coinvolgente. L’adattatore dispone anche di un pulsante di muto del microfono e di un controllo del volume, per un rapido accesso alle impostazioni audio.

E non finisce qui. Gli auricolari sono compatibili anche con altre piattaforme. Puoi usarli con il tuo PC, Mac e dispositivi mobili tramite Bluetooth. Quindi, indipendentemente da dove giochi, l’esperienza audio sarà sempre di alta qualità.

Infine, le funzioni aggiuntive ti permettono di personalizzare ulteriormente la tua esperienza. Potrai attivare la modalità chat per ottimizzare la qualità della tua voce durante le sessioni di gioco online. E con l’equalizzatore personalizzato, puoi regolare l’audio in base alle tue preferenze, per un suono su misura.

Con gli auricolari Playstation 5 PULSE Explore, sarai pronto a giocare come non mai. Falli tuoi al prezzo più basso di sempre: solo 176,99€!