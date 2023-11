Gli Auricolari Bluetooth Beats Studio CROLLANO del -48%!

Le Beats Studio Buds rappresentano una straordinaria coppia di auricolari wireless dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), offrendo un’esperienza audio coinvolgente e confortevole. Queste Beats sono caratterizzate da una piattaforma acustica personalizzata che regala un audio potente e ben bilanciato dove i bassi profondi e avvolgenti si uniscono a medi e alti chiari e nitidi, creando un’esperienza sonora completa.

Con le Beats Studio Buds, hai a disposizione due modalità di ascolto: ANC e Trasparenza. La modalità ANC attenua il rumore esterno, consentendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi podcast. La modalità Trasparenza, al contrario, ti permette di rimanere immerso nell’ambiente circostante, lasciando filtrare i suoni esterni.

Questi auricolari presentano ottimi gommini, disponibili in tre misure per garantire un comfort e una stabilità ottimali. Realizzati in silicone, questi copriauricolari offrono una tenuta acustica impeccabile, contribuendo a isolare il rumore ambientale.

Goditi fino a 8 ore di ascolto continuo con una sola carica, mentre la pratica custodia di ricarica tascabile estende il totale fino a 24 ore di ascolto. Le Beats Studio Buds sono dotate di Bluetooth di Classe 1, offrendo un’ampia copertura e una connessione più stabile e affidabile.

I microfoni integrati nelle Beats Studio Buds consentono chiamate di alta qualità e interazioni fluide con l’assistente vocale. Con la certificazione IPX4 per resistenza all’acqua e al sudore, le Beats sono ideali per l’allenamento e l’utilizzo in condizioni meteorologiche avverse.