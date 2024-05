Gita scolastica all'orizzonte? Ecco la PREPAGATA per minorenni

Oggi hai tutte le soluzioni in grado di dare la giusta autonomia ai tuoi figli senza rischiare di metterli in pericolo. Garantisciti giorni sereni quando va in gita scolastica scegliendo la prepagata perfetta per minorenni. Ecco la soluzione ideale. Ordina PixPay online. In questo modo fornisci a tuoi figlio una carta MasterCard sicura e facile da usare.

Grazie alla sua app multi-device integrata alla carta di debito puoi educare tuoi figlio finanziariamente. In abbinamento hai un’app per genitori che ti permette di avere tutto sotto controllo. In pratica, raggiungi il giusto compromesso tra autonomia di spesa per tuo figlio e sicurezza per il genitore.

PixPay è la migliore carta prepagata per minorenni. La ottieni semplicemente inserendo il tuo numero di cellulare nell’apposito riquadro a questo link. E se sei il figlio, sempre sulla stessa pagina, puoi richiedere la tua carta a un link specifico. Approfitta subito di questa incredibile soluzione che mette d’accordo genitori e figli.

Prepagata per minorenni: scegli PixPay

PixPay è la giusta prepagata per minorenni in grado di fornire la perfetta autonomia a tuo figlio in base alla sua età. Lui comincia a imparare la gestione di spese e denaro mentre tu controlli ogni sua azione tramite un’app dedicata ai genitori per avere tutto sotto controllo. Ordinala adesso a questo link.

La carta MasterCard può essere attivata per tutti i ragazzi dai 10 anni in su ed è completamente sicura. Così i tuoi figli possono pianificare le spese, risparmiare denaro e non rimanere in rosso a fine mese. A garantire tutto questo ci sono oltre 30 funzionalità pedagogiche che insegnano ai ragazzi facendo esperienza in modo protetto.

Oggi la prepagata per minorenni PixPay conta più di 5 milioni di abbonati soddisfatti. Questa soluzione è pratica perché ti permette di programmare l’invio della paghetta in modo automatico direttamente dall’app. Inoltre, con PixPay si può pagare online, in negozio e all’estero. Infine, è sicura perché sei tu a decidere cosa i tuoi figli possono fare con la loro carta.