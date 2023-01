Girona-Barcellona: guarda LaLiga in streaming

LaLiga è il campionato più importante in Spagna. Si battono squadre molto forti e lo spettacolo è assicurato ad ogni partita. Sabato 28 gennaio 2023, alle ore 16:15, si giocherà Girona-Barcellona. Non puoi certo perderti un appuntamento così entusiasmante!

La soluzione per vedere questa partita in streaming è DAZN. Questa piattaforma di streaming live e on demand ha l’esclusiva per questo torneo. Perciò cosa stai aspettando? Attiva subito il tuo abbonamento selezionando uno dei due piani disponibili.

Acquistando il PIANO STANDARD o il PIANO PLUS oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Girona-Barcellona: con DAZN puoi vedere la partita in streaming dove vuoi

Molto probabilmente la maggior parte delle volte vedrai DAZN direttamente da casa tua o in qualche altro luogo dell’Italia. Tuttavia, è bene sapere, perché pochi conoscono questo particolare, che con il tuo abbonamento puoi vedere Girona-Barcellona anche dall’estero.

Hai proprio capito bene. Se ti trovi in viaggio per lavoro o per vacanza avrai accesso senza problemi a questa piattaforma. In sostanza, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Una buona notizia se ti capita spesso di viaggiare. In questo modo sei sicuro di poter accedere alla piattaforma di streaming senza alcuna restrizione geografica trovandoti in uno dei Paesi sopra elencati. Perciò non perdere altro tempo.

Se vuoi vedere Girona-Barcellona in streaming, anche dall’estero, devi assolutamente attivare ora un abbonamento a DAZN. Potrai scegliere il PIANO STANDARD se non hai bisogno di condividere gli accessi, oppure il PIANO PLUS se vuoi permette a qualcuno della tua famiglia di accedervi anche da reti WiFi differenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.