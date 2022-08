Giornata Mondiale del Cane: 5 cose per lui che amerete entrambi

Oggi è la Giornata Mondiale del Cane. Sebbene mi occupi di tutt’altro sotto il punto di vista professionale, era doveroso per me ricordare la “festa” dei miei compagni di vita. Amici, o meglio, parenti a 4 zampe che scegli di portare nella tua vita e ne diventano parte integrante. Un “affetto stabile” (tanto per usare un’espressione ormai di moda), pronto a ricoprirti di amore senza chiedere niente in cambio, nemmeno quella manciata di croccantini che sei contento di elargirgli più volte al giorno.

Per me, il cane andrebbe celebrato ogni giorno e così faccio con i miei. Se poi c’è una giornata, in cui ci fermiamo un attimo a riflettere sulla loro importanza all’interno delle nostre vite, ben venga.

In questo articolo, ho voluto fare tesoro della mia piccola esperienza e raccogliere i 5 prodotti che ho utilizzato direttamente con i miei animali. Testati insieme a loro, con ognuno ho trovato dei benefici che mi hanno convinto a sfruttarli nel lungo periodo. Quale migliore occasione per raccontarli anche a te, vestendo per un giorno i panni di recensore di prodotti per cani?

Giornata Mondiale del Cane: i prodotti per loro che amo di più

Quando si tratta di loro, non bado a spese, questo è certo. Alimentazione e oggetti che vengono a contatto con l’animale devono essere il più possibile sicuri. Dunque, scelgo sempre brand affidabili e ben noti. Quello che cerco di fare però è evitare di spendere senza prima essermi guardata intorno. Puntualmente, finisco per trovare su Amazon il prezzo migliore per i prodotti che mi servono, approfittando magari di piccoli sconti. Per questo motivo, sotto ogni articolo ti segnalerò il riferimento Amazon, così da poter dare un’occhiata, se lo desideri.

Julius K9: la pettorina per eccellenza

Le pettorine migliori in assoluto, secondo me. Semplificano la conduzione a guinzaglio (di cani già relativamente tranquilli) e permettono anche ai meno esperti di avere il controllo dell’animale. So bene che la mia affermazione potrebbe incontrare le ire di diversi proprietari, quindi lo specifico: ovviamente è una regola generale, le eccezioni ci sono sempre. Tuttavia, questo prodotto – se cerchi una pettorina – è assolutamente il migliore.

Tessuto robusto e morbido nella parte a contatto con la pelle del cane. Praticissima maniglia sulla parte alta e adesivo personalizzabile a piacimento sul laterale. Non comodissime, a mio avviso, solo d’estate: possono essere calde. In quei casi, un buon collare resta la migliore soluzione. Per tutte le altre stagioni, sono sicuramente un’ottima scelta. Ovviamente, a disposizione hai diverse taglie e colori, ce n’è per tutte le dimensioni.

Hunter: guinzagli e collari

Hunter è un brand che ho scoperto per caso, dopo che il bulletto francese di casa ha rotto l’ennesimo collare (all’altezza della chiusura). Mi sono innamorata del modello con chiusura in metallo, super resistente. Dopo aver cambiato collari ogni pochi mesi, ne ho presi uno a testa ai miei cani e ora è un paio di anni che tengono benissimo: non male, se consideri che glieli tolgo solo quando sono a casa.

Hunter produce anche ottimi guinzagli, anch’essi particolarmente resistenti e di diverse dimensioni. Personalmente, ho comparto quello la cui lunghezza può essere regolata sfruttando un sistema di moschettoni.

Flexi: l’unico guinzaglio retrattile da comprare

Se quello che cerchi è uno di quei guinzagli retrattili, che lascino un po’ più libero l’animale dove possibile, ti prego di non comprare altro che non sia Flexi. Da povera ingenua, in passato, ci ho provato. Ricordo ancora quando il Setter Inglese, per correre dietro a un altro cane di passaggio, è partito portando con lei tutto il guinzaglio. A me sono rimaste la maniglia in mano e la disperazione di dover raggiungere un animale velocissimo.

I Flexi non so come li facciano, ma sono indistruttibili. Ne ho uno ormai da un annetto più o meno e lo uso senza ansia che si stacchi o si rovini, funziona perfettamente e tiene. L’unica accortezza che ho preso è stata quella di scegliere il modello per cani più pesanti in assoluto (fino a 50KG) pur avendo due esemplari di taglia media (che non arrivano a 20KG). Forse ho esagerato, ma dopo la prima volta ho imparato la lezione. Sceglili senza remore, sono mi migliori della categoria.

Kong: gli unici giochi dei quali mi fido

Non che non ne abbia provati altri, però sono gli unici che resistono a tutto. Non ho idea di come li facciano, ma tutta la linea di giochi di questa marca – comprata adeguando il prodotto alla taglia del cane – non delude le aspettative.

Il modello più celebre è quello che si riempie di cibo (a scelta) e tiene l’animale impegnato a cercare di estrarlo. Risulta quindi anche un gioco di attivazione mentale. Se lo mordono, lo lanciano, lo fanno rotolare, succede niente. Ma niente! Il primo Kong comprato (modello Classic, quello rosso) ce l’abbiamo in casa da ormai 4 anni e mezzo. Invece di comprare tanti giochini usa e getta (che possono anche risultare pericolosi), è meglio prenderne di meno, ma sicuri e durevoli.

I pulsanti per cani: geniali, ma non per tutti

Ho ceduto alla novità e li ho comprati, lo ammetto. Li ho visti spopolare su Internet e ho pensato che, avendo una nuova cucciola in casa, potessero rappresentare un buon gioco di attivazione mentale. Si tratta di bottoni, simili a quelli dei quiz, che emettono un suono quando vengono premuti. Il suono lo decidi tu, perché ognuno di loro è un piccolo registratore, fondamentalmente.

Una volta che il cane avrà associato un’azione (come uscire, giocare o mangiare) ogni volta che preme uno dei bottoni, allora il gioco sarà fatto. Quello che occorre per arrivare all’obiettivo è parecchio allenamento insieme all’amico a 4 zampe. Per adesso, sono riuscita (vagamente) a far associare alla piccola l’ottenimento di cibo alla pressione del pulsante accanto alle ciotole. Ogni volta che lo fa, sente la mia voce urlare “pappa!” ed è contenta. Li trovi su Amazon in pacchi da 4 solitamente, così da poterli usare per diversi comandi.

Giornata Mondiale del Cane: perché celebrarli quotidianamente

Non sono eterni, ma questo è un fatto assai scontato. Se però ti fermi a pensare che, tendenzialmente, vivono molti meno anni rispetto all’uomo, ti renderai conto immediatamente che il tempo per stare con loro è poco.

Ecco perché il cane andrebbe celebrato ogni giorno, in ogni momento in cui è possibile, non solo durante la Giornata Mondiale del Cane. Quando il tuo amico a quattro zampe non ci sarà più, potrai decidere di prenderne un altro. Al contrario, tu sei l’unico mondo che hanno, la loro unica occasione di essere felici e vivere una vita piena: la responsabilità di non sprecare la loro occasione, è tua.

Celebrali oggi, celebrali tutti i giorni.

