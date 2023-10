GHome: la presa smart 2 in 1 che monitora l'energia ora tua a 12€

Se fai veloce oggi ti puoi portare a casa una presa WiFi in grado di tenere traccia dei tuoi consumi, con timer e compatibile con i comandi vocali, a un prezzo bassissimo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello la presa smart GHome a soli 12,60 euro, invece che 16,89 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalerti di un doppio sconto che ti permette di risparmiare e soprattutto di avere un gadget geniale per una casa domotica. Tra l’altro una delle cose interessanti di questa presa intelligente è il suo design 2 in 1 che ti consente anche di risparmiare spazio.

GHome: la presa intelligente doppia a un prezzo ridicolo

Senza fare molti giri di parole, a questo prezzo è da avere senza nemmeno pensarci. È funzionale, semplicissima da utilizzare e ti permette di risparmiare tempo e spazio. Una volta che l’avrai attaccata alla tua presa a muro dovrai semplicemente collegarla alla rete WiFi tramite l’app dedicata, che puoi scaricare gratuitamente sul tuo smartphone. In pochi e semplici passaggi avrai tutto sotto controllo.

Qualsiasi elettrodomestico o dispositivo che ci colleghi lo potrai comandare sia da remoto, tramite l’app, sia con i comandi vocali quando sei dentro casa. Quando hai le mani impegnate è la soluzione perfetta. E poi è dotata anche di una funzione timer e potrai monitorare i consumi per evitare spese inutili.

Non ci sono dubbi, questa è la soluzione perfetta per avere subito una casa intelligente. Quindi prima che l’offerta sparisca su Amazon e acquista la tua presa smart GHome a soli 12,60 euro, invece che 16,89 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.