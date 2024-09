Gemini si rifà il look: la nuova interfaccia Android è più pulita e minimal

Gemini per Android cambia interfaccia utente? Così sembrerebbe, secondo il leaker AssembleDebug che in un post su X ha pubblicato quello che sarà il nuovo aspetto dell’AI di Google (sia in versione light che dark mode) sui dispositivi Android. A colpo d’occhio, sembrerebbe che l’azienda punti a rendere l’esperienza d’uso più minimal, pulita e funzionale, sulla sica del recente restyling della versione web.

I principali cambiamenti in arrivo

Dalle sole immagini, sembra che la nuova interfaccia si concentrerà su quattro aspetti chiave. In primis, uno dei cambiamenti più evidenti è la scomparsa del carosello dei suggerimenti, che ora si trova nella parte superiore dello schermo, elemento tra l’altro già recentemente eliminato dalla versione web dell’app; una scelta forse dettata non solo dall’esigenza di liberare lo spazio, ma anche di restituire respiro alla schermata in generale.

Anche la sezione relativa alle chat recenti pare che subirà una modifica significativa: le conversazioni passate verranno spostate dalla home in una sezione dedicata, accessibile tramite una nuova icona posta nell’angolo in alto a sinistra. Cambiamenti anche per la barra di input: da ingombrante diventerà compatta e moderna e i pulsanti delle funzioni principali (allegati, testo, microfono, fotocamera e Gemini Live) disposti in maniera più ordinata e funzionale.

A tal proposito, sembra che Google abbia intenzione di cambiare anche il linguaggio utilizzato. Il prompt, dall’attuale “Digita, parla o condividi una foto con Gemini”, potrebbe essere sostituito da un più essenziale e immediato “Come posso aiutarti?”. In generale, sembra che l’obiettivo di Google sia quello di ottimizzare l’intera esperienza utente, semplificando l’accesso alle funzioni principali e, in generale, l’aspetto dell’interfaccia, che risulta nelle nuove immagini meno “carica”.

Quando sarà disponibile l’aggiornamento?

Ancora non è chiaro quando verrà implementato il nuovo design di Gemini, ma alcuni utenti hanno già segnalato di aver ricevuto l’aggiornamento che, pare, avverrà lato server: non sarà quindi necessario scaricare manualmente una nuova versione dell’applicazione. In ogni caso, trattandosi di leak, è sempre bene ricordare di prendere queste informazioni con le pinze, almeno fino a un annuncio ufficiale di Google.