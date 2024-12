Gemini potrebbe presto "invadere" Samsung con nuove estensioni

Gemini sta facendo passi in avanti verso una più profonda integrazione con Samsung attraverso un’imminente estensione chiamata “Samsung Reminders”, che permetterà di impostare promemoria tramite un’app Samsung nativa. Tuttavia, a quanto pare, non sarà l’unica estensione in arrivo.

Colmare un importante divario

A individuare le novità è stato il portale Android Authority. L’app Google v15.49.40 beta contiene stringhe di codice che indicano che Gemini potrebbe presto consentire agli utenti di impostare dei promemoria nell’app Promemoria Samsung.

Il supporto potrebbe arrivare tramite un’estensione legata non solo ai promemoria, ma anche ad altri “servizi popolari”. In quelle stesse stringhe di codice, infatti, Google lascia la porta aperta per l’integrazione di ulteriori app e servizi Samsung in Gemini, colmando un divario importante dell’ecosistema Samsung.

Chi possiede uno smartphone Galaxy, infatti, potrebbe trovarsi tra due fuochi: quello di Bixby, l’assistente digitale Samsung, da un lato e quello di Gemini dall’altro. Una maggiore integrazione dell’AI di Google impedirebbe agli utenti dell’azienda sudcoreana di non sentirsi esclusi se scelgono di utilizzare Gemini anziché l’assistant di default.

Non solo Promemoria: ecco le possibili interazioni

Ma quali sono queste altre applicazioni Samsung che potrebbero a breve funzionare con Gemini? Il portale Android Authority ha stilato un elenco di funzioni/interazioni che Gemini sarebbe in grado di eseguire all’interno di varie app Samsung, con le appropriate estensioni attive.

Orologio Samsung:

Crea/elimina/trova/aggiorna/mostra allarmi

Avvia/arresta/pausa cronometro

Crea/elimina/trova/aggiorna/mostra timer

Note Samsung:

Crea/elimina/trova/aggiorna cartella note

Crea/elimina/trova/aggiorna/mostra note

Promemoria Samsung:

Crea/elimina/trova/aggiorna/mostra categorie di attività

Crea/elimina/trova/aggiorna/mostra attività

Calendario Samsung:

Crea/elimina/trova/aggiorna/mostra eventi

Tutte queste funzioni non sono attualmente attive nell’app Gemini. Dovremo, con molta probabilità, attendere che Android 16 venga rilasciato in versione stabile prima di provarle con mano.