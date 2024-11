Gemini, l'app è troppo disordinata: in arrivo un restyling dell'interfaccia utente

Negli ultimi anni, Google ha sviluppato l’app di Gemini integrando le sue funzionalità AI all’interno delle applicazioni principali dell’azienda, arrivando persino a dare agli utenti la possibilità di sostituire Assistant.

Tuttavia, questo improvviso afflusso di integrazioni, novità e opzioni hanno creato una certa confusione visiva: è necessaria una pulizia, e Google lo sa bene. In un recente teardown APK, infatti, è emersa una nuova riorganizzazione dell’interfaccia.

Ogni volta che un’app riceve un carico di nuove funzionalità in poco tempo, le aggiunte non vengono posizionate in posizioni ben ponderate all’interno dell’interfaccia utente. Inoltre, alcune nuove funzioni potrebbero essere più utilizzate di altre, spingendo gli sviluppatori a riconsiderare il modo in cui vengono utilizzate.

Secondo un report del portale Android Authority, in collaborazione con AssembleDebug, sembra che Google abbia intenzione di dare una bella scossa all’interfaccia utente dell’app Gemini. Queste modifiche si celerebbero, ben nascoste, all’interno della versione 15.46.36: una sorta di assaggio prima che vengano distribuite a tutti.

Un menu più organizzato e pulito

Ma in cosa consiste questa riorganizzazione? Al momento, sotto ogni risposta fornita da Gemini, sono visualizzate alcune opzioni: valutazione, eseguire una ricerca su Google a riguardo, condividere la risposta o copiarne il contenuto.

Altre opzioni – come la possibilità di esportare i contenuti su Docs e Gmail, rivedere altre bozze e segnalare una risposta – sono attualmente nascoste nel menu a tre punti che può essere richiamato anche semplicemente premendo a lungo sulla risposta.

Nella nuova interfaccia utente, tutte le opzioni successive alla risposta sono consolidate all’interno di un unico menu a tendina (che si apre verso l’alto); la meccanica per accedervi resta in parte la stessa, ovvero tenendo premuto sulla risposta, ma viene anche aggiunta la possibilità di fare clic su un nuovo pulsante posizionato in alto.

Non si tratta di un aggiornamento puramente funzionale: la nuova app Gemini si rinnoverà anche a livello estetico. Nel nuovo menu a tendina vedremo in alto nuovi bottoni circolari per mettere mi piace (o non mi piace) e visualizzare altre bozze, in basso tutte le altre opzioni, ognuna racchiusa all’interno di un rettangolo bianco a se stante, dall’aspetto molto pulito e lineare.

La nuova interfaccia utente dell’app di Gemini è ancora un work-in-progress e, al momento, non è ancora possibile sapere se e quando verrà effettivamente resa disponibile al resto dell’utenza.