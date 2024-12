Gemini 2.0 è ufficiale: quando arriva il nuovo modello AI di Google

Poco più di un anno dopo la versione 1.0 , Google ha annunciato oggi Gemini 2.0, nuovo modello di Intelligenza Artificiale dell’agentic era.

Il CEO Sundar Pichai lo riassume così: “Se Gemini 1.0 riguardava l’organizzazione e la comprensione delle informazioni, Gemini 2.0 riguarda il renderle molto più utili”. Cosa significa agentic? Si tratta di sistemi in gradi di ragionare, pianificare e avere memoria e per questo motivo in grado eseguire azioni per conto dell’utente.

Cos’è Gemini 2.0 e quando sarà disponibile?

Il primo modello disponibile è Gemini 2.0 Flash, che nei key benchmarks lavora a velocità doppia rispetto al modello 1.5 Pro, in diversi settori: codice, fattualità, matematica, ragionamento e altro. Gemini 2.0 è inoltre grado di supportare output modali, come “immagini generate in modo nativo, mescolate a testo” e audio multilingue che gli sviluppatori possono personalizzare relativamente a voci, lingue e accenti. Infine, il nuovo modello AI potrà interfacciarsi nativamente a strumenti come Google Search.

Una versione sperimentale di Gemini 2.0 Flash è disponibile già fin da ora in AI Studio e Vertex AI, per gli sviluppatori. Sarà distribuita al resto dell’utenza a partire da gennaio, insieme ad altre versioni del modello. Per gli utenti che utilizzano l’app Gemini, Google afferma che il nuovo modello si traduce in un “assistente Gemini ancora più utile”. Sia gli utenti Gemini che Gemini Advanced potranno utilizzare una versione 2.0 Flash experimental ottimizzata per la chat già da questa settimana, collegandosi a gemini.google.com.

Google sta anche iniziando a testare Gemini 2.0 nelle panoramiche AI ​​di Search. Ciò consentirà alla risposta generata di rispondere ad “argomenti più complessi e domande multi-step, tra cui equazioni matematiche avanzate, query multimodali e codifica”. Sarà “più ampiamente” disponibile all’inizio dell’anno prossimo.