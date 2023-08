GeekMall SVUOTA MAGAZZINO Roborock: prezzi scontatissimi a tempo limitato

Su GeekMall i saldi estivi continuano e sono più interessanti che mai. Dai un’occhiata a questa tripletta di prodotti Roborock scontatissimi, sono uno più interessante dell’altro e ti permetteranno di pulire senza sforzo e con risultati eccellenti. Ogni prodotto è spedito in modo veloce e gratuito, direttamente da magazzino europeo, e puoi anche scegliere di pagare in 3 comode rate a tasso zero: basta utilizzare PayPal come metodo di pagamento.

Pronto a fare ottimi affari? Eccoli le 3 migliori occasioni del momento!

Il primo prodotto è l’ottimo robot aspira e lava Roborock S8. Affida a lui le pulizie quotidiane, grazie alla sua potenza aspirante incredibile, di ben 6000 Pa, sarà impossibile che qualsiasi particella possa resistere al suo passaggio. Inoltre, il particolare sistema DuoRoller (a doppia spazzola) risulterà particolarmente efficace per evitare che peli e capelli possano aggrovigliarsi. Ovviamente, non manca il sistema di mappatura laser degli ambienti, tramite scansione LiDAR, del quale avrai piena gestione attraverso l’applicazione per smartphone Android e iOS. Avrai sotto controllo ogni aspetto della pulizia intelligente. Come anticipato, questo gioiellino vanta anche un eccezionale sistema di lavaggio del pavimento. Approfitta della promozione per prenderlo a 599,99€ invece di 799€.

Il secondo imperdibile è S7 Max Ultra. Non un semplice robot che lava e aspira, ma una vera e propria stazione di pulizia intelligente. Così completo, che si farebbe fatica anche solo a immaginarlo. Con caratteriste come autonomia energetica fino a 180 minuti e forza aspirante da 5500Pa, già di rivali ce ne sono pochi. Se poi ci aggiungi l’eccellente sistema di lavaggio eccellente, ad alta intensità (grazie alla tecnologia VibraRise), allora sai già di avere a disposizione un assurdo alleato per le pulizie. La parte più bella però arriva proprio quando finisce di pulire: torna alla sua base e si compie la magia. Il serbatoio della polvere viene svuotato, quello dell’acqua riempito con acqua pulita e – per finire – viene pulito il mop e la base della stazione di ricarica. Ovviamente, non gli manca un cuore smart e la navigazione intelligente tramite mappatura laser. Un prodotto unico nel suo genere, che puoi portare a casa a 979€ adesso invece di 1249€.

Per finire, il tuo alleato definitivo per pulire a fondo il pavimento in un attimo, anche in caso di piccole emergenze (come il rovesciamento di liquidi). Dyad Pro aspira detriti solidi e umidi e – contemporaneamente – lava il pavimento. Funziona assolutamente senza fili ed hai fino a 43 minuti di utilizzo senza il vincolo di cavi. Quando lo riporrai in carica, partirà in automatico la pulizia del sistema, che però risulterà incredibilmente efficace: la spazzola non sarà solo lavata, ma anche asciugata. Sai qual è il vantaggio? Non ci sarà ristagno di acqua e quindi alcun cattivo odore, tipicamente rilasciato da altri modelli di scopa wireless come questa. Con una sola ricarica, puoi pulire fino a 300 metri senza sforzo e con una efficacia pazzesca. Approfitta dello sconto e prendila a 349€ invece di 549€.

Visto che straordinarie promozioni ci sono da GeekMall, tutte dedicate ai sensazionali prodotti Roborock? Il tuo alleato super premium per le pulizie domestiche è in gran sconto adesso! Scegli il tuo preferito e approfittarne al volo. Le spedizioni sono rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo, e puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero, scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Sii veloce però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

