Gears of War Collection per Xbox Series X/S è in lavorazione?

Dopo il grande successo riscosso dalla Halo: The Master Chief Collection, pare che Microsoft si stia preparando a finanziare una nuova raccolta simile. Non essendo molte le saghe che potrebbero prestarsi a un'operazione del genere, tutti i pensieri sono ovviamente andati verso Gears of War, ma non si esclude nemmeno Fable.

Gears of War, Fable o un'altra collection? Facciamo un po' di ipotesi

A rivelare la notizia è stato l'insider Nick Baker, co-fondatore di XboxEra, nell'ultima puntata del podcast omonimo del sito web. La fonte spiega infatti che ci sarebbe un secondo franchise Xbox, dopo Halo, pronto a ricevere quello che è stato definito il “trattamento The Master Chief Collection“. Baker non è entrato nel dettaglio, aggiungendo soltanto che il lancio sarebbe previsto nel 2023.

Fare un paio di ipotesi è abbastanza facile, visto che non sono molti i franchise Xbox che potrebbero beneficiare di un'operazione del genere. Viene subito da pensare quindi a Gears of War che, considerato anche lo spin-off Judgment, è composto da sei episodi. È plausibile, pur con qualche possibilità in meno, pensare anche a Fable, visto che Playground Games sta lavorando al reboot della saga che dovrebbe uscire nel 2024.

The Coalition, il team che si occupa di Gears of War, sta lavorando per passare allo sviluppo su Unreal Engine 5. Una raccolta rimasterizzata di tutti i capitoli della serie con il nuovo motore grafico potrebbe essere oggettivamente un test niente male prima di prepararsi ai lavori dell'immancabile Gears 6.

Insomma, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. L'impressione è che un annuncio possa arrivare in uno degli eventi principali previsti per quest'anno.