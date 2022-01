Quando uscirà Fable 4 per Xbox Series X/S? Non molto presto, pare

Potrebbe passare un po' di tempo prima di avere notizie sulla data di uscita di Fable 4 per PC e Xbox Series X/S.

Anna Megill, Lead Writer di Playground Games, ha infatti pubblicato un tweet in cui segnala un'offerta di lavoro per la ricerca di un narrative designer per il loro prossimo gioco, che è indubbiamente Fable. Tra i requisiti richiesti, la capacità di avere un occhio creativo per i meccanismi e i sistemi di narrazione, oltre che una profonda comprensione dei requisiti interattivi della narrativa videoludica.

In parole povere, è un ruolo abbastanza centrale nell'economia dello sviluppo di un videogioco, dato che viene richiesto di scrivere storie, lore e la progettazione di sistemi di dialogo.

È chiaro che nessuno si aspettasse l'arrivo del nuovo Fable già nel 2022, anzi le ipotesi più ottimistiche parlavano di fine 2023. Adesso però l'impressione è che si possa dover attendere persino il 2024. Bisogna dunque avere un po' di pazienza.

Cosa sappiamo su Fable 4 per PC e Xbox Series X/S?

Quello che al momento è certo sul gioco è il nome del progetto, semplicemente Fable, e che sarà sviluppato da Playground Games, il team responsabile della serie Forza Horizon.

Sarà la prima esperienza dello sviluppatore britannico al di fuori della sua saga regina che, forte dell'acquisizione da parte di Microsoft, ha potuto assumere personale per la creazione di un altro team interno specificatamente dedicato alla realizzazione del reboot di Fable.

L'obiettivo è sfruttare l'esperienza con gli open world ricchi e dettagliati maturata proprio con Forza Horizon e proporre agli appassionati un gioco che sia innanzitutto rispettoso dei capitoli originali, per una serie che manca dagli schermi videoludici addirittura da Fable: The Journey, spin-off per Kinect e Xbox 360 lanciato nel 2012.

L'ultimo capitolo principale è stato invece Fable 3, commercializzato per Xbox 360 nel 2010. L'intera trilogia è comunque giocabile su Xbox One e Xbox Series X/S tramite la retrocompatibilità.