Garmin Vivosmart 4 in offerta: il prezzo crolla del 30%

Il Garmin Vivosmart 4 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 30%, al prezzo conveniente di 97,89€ anziché 139,99€. Questo smart tracker è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo sottile e alla moda che offra una vasta gamma di funzionalità per monitorare la salute e il fitness.

Il design elegante e sottile del Vivosmart 4 è arricchito da accenti in metallo e un display luminoso e di facile lettura, che lo rende un accessorio di stile perfetto per ogni occasione. Questo tracker non solo monitora le attività quotidiane, ma offre anche una serie di strumenti avanzati per il monitoraggio del fitness e della salute.

Tra le sue funzionalità, il Vivosmart 4 include il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca al polso, il monitoraggio dello stress per tutto il giorno, un timer per la respirazione rilassante, il calcolo del VO2 max e il monitoraggio energetico della batteria corporea. Offre un avanzato monitoraggio del sonno con rilevamento delle fasi REM e un sensore Pulse Ox al polso per misurare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Questo smart tracker è inoltre dotato di notifiche tramite vibrazione per chiamate, messaggi di testo e altro ancora, garantendo di rimanere sempre connessi senza dover guardare costantemente il telefono. La batteria del Vivosmart 4 dura fino a 7 giorni e il dispositivo è sicuro da utilizzare anche durante le attività acquatiche, come il nuoto e la doccia.

Compatibile con polsi di dimensioni comprese tra 122 e 188 mm, il Garmin Vivosmart 4 offre anche la possibilità di connettersi al GPS sullo smartphone per monitorare le attività all’aperto. Su Amazon è disponibile anche con il cinturino in taglia L: è sempre in offerta, ma il prezzo sale a 111€.

Con la sua combinazione di design elegante, funzionalità avanzate e prezzo conveniente, il Vivosmart 4 è un compagno di fitness ideale per chiunque desideri monitorare la propria salute e il proprio benessere. Approfitta di questa offerta su Amazon e acquistalo oggi risparmiando!

