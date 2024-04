Garmin Vivomove Sport in offerta a 159€: look classico, funzioni smart

Chi l’ha detto che tutti gli smartwatch debbano essere estremamente vistosi e poco sobri? Garmin ha progettato una soluzione che racchiude il meglio della tecnologia wearable in un design in tutto e per tutto indistinguibile da quello di un elegante orologio analogico.

Il Garmin Vivomove Sport è uno smartwatch ibrido, con tanto di lancette per segnare l’ora in maniera classica. All’occorrenza, basta premere il quadrante per rivelare uno schermo OLED nascosto e mostrare tutte le informazioni che ti servono per monitorare la salute e lo sport. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente interessante: con lo sconto del 20%, lo paghi solamente 159€.

Dal punto di vista della connettività, il dispositivo si sincronizza con lo smartphone per offrire notifiche in tempo reale, consentendo agli utenti di rimanere sempre aggiornati con messaggi, email, chiamate e appuntamenti. È l’accessorio perfetto per chi desidera equilibrare uno stile di vita dinamico con la necessità di rimanere connesso.

Per gli appassionati di fitness, il vívomove Sport è dotato di sensori all’avanguardia per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della saturazione del sangue (Pulse Ox), essenziali per il monitoraggio quotidiano e durante le attività fisiche. Garmin integra una suite completa di funzionalità per il benessere, come il tracking delle attività, il monitoraggio dello stress e del sonno, oltre a funzioni specifiche come il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Con l’attuale sconto su Amazon, questo dispositivo è un investimento intelligente che consente di migliorare la gestione della propria salute e delle attività quotidiane senza rinunciare allo stile. Non fartelo scappare e acquistalo subito a meno di 170€!