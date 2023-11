Garmin Venu Sq per sport, salute e pagamenti al polso (smartwatch TOP)

Garmin Venu Sq è uno smartwatch eccellente. Se punti ad avere sotto controllo salute e sport, questo è il modello su cui puntare. Non solo perché è completo ma ti garantisce rilevazioni accurate per non dover mai dubitare dei dati che raccogli. Al polso è una favola, utile tutto il giorno e tutti i giorni.

Con uno sconto del 30% lo porti a casa ad appena 139,99€ su Amazon. Fossi in te non ne farei a meno visto che il risparmio c’è e non è poco. Collegati e aggiungilo al carrello.

Delle spedizioni, come sempre, non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Garmin Venu Sq, lo smartwatch di cui non te ne penti

Una volta che lo indossi al polso la tua vita diventa smart e non te ne accorgi. In realtà, col tempo, realizzi che puoi usare questo smartwatch un po’ per tutto e senza scendere a compromessi. In modo particolare, al suo interno ha tutto quello di cui hai bisogno.

Bello sia esteticamente che rifinito in termini di materiali, Garmin Venu Sq è quello che può essere definito come un gioiellino.

Display colorato e luminoso. Tieni sotto controllo la salute come la frequenza cardiaca ma anche il movimento, Naturalmente c’è un sistema GPS integrato per eliminare tutti i dubbi.

Batteria con autonomia longeva, notifiche smart per non dover tirare sempre fuori lo smartphone e pagamenti contactless. Configura la tua carta, avvicina lo smartwatch al POS ed hai fatto con una sola mossa.

Cosa aspetti? Garmin Venu Sq è uno smartwatch da non lasciarti scappare. Collegati al volo su Amazon dove lo fai diventare tuo con soli 139,99€ grazie allo sconto del 30% in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.