Garmin Venu Sq Music per uno smartwatch più che COMPLETO (-28%)

Uno smartwatch che al polso è paragonabile a uno smartphone. Garmin supera sicuramente sé stesso con questo prodotto eccezionale che una volta indossato è utile nel quotidiano e sotto più punti di vista. Sogni un accessorio indispensabile? Ti presento Garmin Venu Sq Music.

La Festa delle Offerte di Primavera è la tua occasione per ottenere uno sconto del 28% sul prezzo di listino. Con soli 179,99€ lo porti a casa riuscendo a concludere il tuo piccolo affare. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Garmin Venu Sq Music è lo smartwatch che al polso fa le scintille

Tanto è favoloso che sembra esser uscito da un sogno. Devo dirti che l’estetica è uno dei suoi punti forti ma non l’unico. Con questa colorazione elegante e particolare sta bene sia sui polsi maschili che femminili.

Esplode di tecnologia e di colori con il suo display luminoso che ti fa fare swipe a destra e sinistra per navigare in un menù pieno di funzioni. La più innovativa? La presenza della musica che funziona anche senza smartphone con le tue app preferite: Spotify, Amazon Music e Deezer e così via. Scegli quale playlist avviare e goditi i brani migliori.

Non mancano all’appello i sensori dedicati alla salute e allo sport. Varie modalità di allenamento per avere tutto sotto controllo e funzione OX che rileva il livello di ossigeno nel sangue ogni qualvolta vuoi.

Infine, la vita sociale non viene lasciata da parte con notifiche dei messaggi sempre a disposizione.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo magnifico Garmin Venu Sq Music a soli 179,99€ con lo sconto in corso.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi prime attivi sul tuo account.