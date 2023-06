Garmin Venu 2S: l'EPICO smartwatch a PREZZO accessibile (-20%)

Oggi voglio segnalarti questa offerta, prima che sparisca, che ti permette di avere uno degli smartwatch più belli di sempre a un prezzo più che accessibile. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Garmin Venu 2S a soli 321 euro, invece che 399,99 euro.

Grazie a questo sconto del 20% oggi potrei risparmiare quasi 79 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Davvero un’ottima occasione anche perché come ti dicevo siamo di fronte a un wearable che non ha rivali.

Garmin Venu 2S: il prezzo crolla, è da prendere adesso

Se ti eri già immaginato con il Garmin Venu 2S al polso ma il prezzo ti aveva frenato, oggi è il giorno giusto per completare l’acquisto. Uno smartwatch con un bellissimo display AMOLED da 1,3 pollici con protezione Corning Gorilla Glass 3. Garantisce una visione ottimale anche alla luce del sole e una robustezza incredibile. Cassa da 40 mm e cinturino molto comodo che non fa sudare il polso.

Possiede il GPS integrato che ti permette di tracciare i tuoi percorsi in modo preciso. Può monitorare costantemente il tuo corpo restituendoti dati in tempo reale. Possiede oltre 25 app sportive precaricate che ti consentono di mantenerti in salute. È resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una super batteria in grado di durare per 10 giorni con una sola ricarica.

Non perdere troppo tempo perché a questa cifra farà battere tanti cuori e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi prima che questo avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu 2S a soli 321 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.