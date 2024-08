Garmin Venu 2 in offerta con 30% di sconto: il N.1 per sport e salute

Amazon ha lanciato una promozione imperdibile sul Garmin Venu 2, uno degli smartwatch più avanzati e apprezzati sul mercato. Con uno sconto del 30%, il prezzo scende da 399,99€ a 280,89€, rendendo questo dispositivo una scelta imprescindibile per chi cerca un device di alta qualità senza per questo dover svenare il portafoglio.

Il Garmin Venu 2 è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici che, grazie ad una buona luminosità massima, offre un’esperienza visiva eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. La cassa da 45 mm, in una combinazione elegante di colori Slate & Black, conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto sia per lo sport che per l’uso quotidiano.

Questo smartwatch è progettato per chi desidera monitorare la propria salute e attività fisica in modo completo. Con un’autonomia di 11 giorni, il Venu 2 permette di tenere traccia delle attività senza doverlo ricaricare frequentemente.

Tra le funzionalità principali ci sono il GPS integrato, il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e oltre 25 modalità di sport preimpostate, che coprono una vasta gamma di attività, dalla corsa al nuoto.

Immancabile anche il supporto a Garmin Pay, la piattaforma di pagamento proprietaria di Garmin. Pagare è facilissimo, basterà appoggiare il polso sul POS. Garmin Pay è compatibile con praticamente tutte le principali banche italiane: da Intesa a Revolut.

Non farti scappare questa super offerta, hai ancora pochissimo tempo: acquista subito il Garmin Venu 2 per averlo ad un prezzo ultra-competitivo!