Garmin provoca Apple: "Noi misuriamo la batteria in mesi, non in ore"

In queste ore il noto costruttore di smartwatch rugged Garmin ha appena provocato l’azienda di Cupertino sottolineando che i suoi prodotti hanno un’autonomia di mesi e non misurano la batteria in “ore”. La frecciatina all’Apple Watch Ultra è stata lanciata, dunque.

In una serie di tweet pubblicati su Twitter, Garmin ha voluto sottolineare come i suoi sportwatch durino mesi e mesi con una singola carica. Al contrario, Apple Watch Ultra ha un’autonomia di 36 ore con uso stress (che diventerà di 90 con un futuro update). La società di Tim Cook sta promuovendo il nuovo gadget come un device pensato per gli amanti dello sport e per gli sportivi professionisti. Garmin invece, sta focalizzando l’attenzione dell’utenza sul nuovissimo Enduro2 lanciato da poco.

Garmin vs Apple: c’è veramente una sfida?

Onestamente solo il tempo ce lo dirà: Garmin è leader nel settore e i suoi smartwatch sono super precisi sul fronte della connettività, per gli allenamenti e non solo. Sono resistenti e concreti e chi cerca il top in questo settore non può non scegliere un articolo del suddetto brand.

Apple ora, con il nuovo Watch Ultra è entrata a gamba tesa nel settore e non sappiamo come reagirà il mercato; l’ingresso della mela sarà visto come un azzardo o come una mossa vincente? Staremo a vedere.

La società di Cook poi, afferma che Ultra ha un’autonomia incredibile (36 ore, che diventano 60 con la nuova Low Battery Mode di watchOS 9) che è eccezionale rispetto a quella di SE o Watch Series 8, ma ridicola in confronto a quella del rivale per eccellenza, l’Enduro2 di Garmin.

Ad ogni modo, nonostante la provocazione del marchio, Endor2 è un gadget che promette “fino a 150 ore di durata della batteria in modalità GPS con ricarica solare” e “circa due mesi con la classica modalità smartwatch. C’è uno schermo ad energia solare da 1,4 pollici mentre quello del Watch di Apple ha una luminosità di picco di 2000 nits ed è semplicemente magnifico.

