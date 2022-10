Garmin Instinct Solar: su Amazon a un prezzo SCONVOLGENTE (-45%)

Perché acquistare un normale smartwatch, magari bello ma con diverse limitazioni, quando puoi avere il migliore a un prezzo super vantaggioso? Grazie a questa offerta di Amazon puoi risparmiare più di 178 euro. Metti subito nel tuo carrello Garmin Instinct Solar a soli 221,60 euro, anziché 399,99 euro.

Questo modello rappresenta probabilmente uno dei migliori prodotti mai visti in quanto a smartwatch. È praticamente indistruttibile, ha un design meraviglioso, possiede tantissime funzioni e una batteria che dura un eternità e la puoi alimentare anche con la luce solare. Insomma non ci sono parole per descrivere quanto sia bello questo smartwatch.

Oggi, se sei veloce, potrai avvalerti di uno sconto del 45% e mettere al tuo polso un wearable d’eccellenza. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct Solar a soli 221,60 euro. Potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Garmin Instinct Solar: il re degli smartwatch scende dall’olimpo

Garmin Instinct Solar contiene moltissime app per lo sport precaricate, che quindi non necessitano di ulteriori download. Queste ti permetteranno di dedicarti alla corsa, all’escursionismo, al nuoto, alla bici, al canottaggio e ad allenare il tuo corpo nella forza. Non dovrai preoccuparti assolutamente di rovinarlo perché è stato progettato secondo lo standard militare di resistenza termica, agli urti e all’acqua. Potrai andare anche sott’acqua fino a 100 metri.

Associalo a uno smartphone tramite Bluetooth e ricevi notifiche e avvisi come e-mail, messaggi, anche di WhatsApp o Telegram, e chiamate in arrivo. Grazie all’app potrai pianificare il tuo allenamento come ad esempio la gara di 5 km o 10 km o la mezza maratona. Monitora il tuo stato di salute e le tue attività sportive. Infine la ciliegina sulla torta. Oltre ad avere una batteria con un’autonomia pazzesca potrai addirittura ricaricarlo alla luce del sole.

Non ci sono dubbi, questo è un treno che passa una volta sola. Per salire a bordo devi essere veloce, per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Instinct Solar a soli 221,60 euro, anziché 399,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.