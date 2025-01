Garmin Instinct 2X Solar: design indistruttibile, ricarica solare e 100€ di sconto

Oggi voglio portare alla tua attenzione uno degli smartwatch migliori in assoluto, con un design indistruttibile e una lente che gli permette di ricaricarsi con il sole. Sto parlando ovviamente di Garmin Instinct 2X Solar che oggi su Amazon puoi avere a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, con questo sconto del 25% il prezzo si avvicina tantissimo al minimo storico e dunque è un vero affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Garmin Instinct 2X Solar è il re degli smartwatch

Garmin Instinct 2X Solar ha delle caratteristiche uniche nel suo genere che lo rendono sicuramente uno degli smartwatch migliori di sempre. Gode di un design Rugged straordinario, con cassa da 50 mm dotata di torcia ed è impermeabile fino a 100 metri per cui lo potrai usare tranquillamente per fare immersioni.

Possiede oltre 30 profili sportivi precaricati con un sensore preciso in grado di monitorare costantemente il battito del cuore, l’ossigeno nel sangue e anche la temperatura e l’altitudine. Il GPS incorporato rileva la tua posizione in modo preciso. Potrai pagare i tuoi acquisti con la modalità contactless e inviare messaggi di emergenza ai tuoi contatti. E poi una delle cose più interessanti, la batteria interna ricaricabile che grazie alla luce del sole è in grado di fornire un’autonomia praticamente infinita.

Assicurati le prestazioni di uno smartwatch eccezionale pagandolo molto meno del suo prezzo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2X Solar a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.