Garmin Instinct 2S: smartwatch Rugged con 21gg di autonomia al 33%

Se hai deciso di acquistare uno smartwatch indistruttibile con tantissime funzioni dai un’occhiata a questa offerta strepitosa. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Garmin Instinct 2S a soli 200 euro, invece che 299,99 euro.

Grazie a questo sconto del 33% puoi avere un risparmio pazzesco di quasi 100 euro sul totale. Soprattutto puoi mettere le mani su uno smartwatch eccezionale, dalle prestazioni magnifiche. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 40 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Garmin Instinct 2S a prezzo assurdo su Amazon

Garmin Instinct 2S è uno smartwatch rugged indistruttibile con display da 1,27 pollici e cinturino in silicone super resistente. È stato realizzato pensando agli amanti dello sport. È infatti impermeabile fino a 100 metri di profondità, è resistente agli urti e alle temperature estreme. Inoltre gode di una super batteria che dura 21 giorni con una ricarica completa.

Possiede GPS integrato con cui potrai monitorare con precisione i tuoi spostamenti. Ha oltre 30 profili sportivi e allenamenti personalizzati per raggiungere gli obiettivi che ti sei posto. È in grado di tenere sotto controllo il battito del cuore, l’ossigeno nel sangue, le calorie che bruci i km che percorri. Inoltre puoi visualizzare le notifiche sul display inviare SMS ai tuoi contatti.

Affrettati perché un’offerta così vantaggiosa non potrà durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Instinct 2S a soli 200 euro, invece che 299,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.