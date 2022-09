Garmin Fenix 6: lo smartwatch dei sogni che si ricarica con il sole

Garmin non ha rivali quando si tratta di smartwatch. Se però parliamo di costi, sono alti non c’è dubbio, d’altronde la qualità si paga. Oggi però è in sconto del 46%. Se approfitti della straordinaria offerta di Amazon puoi acquistare il mitico Garmin Fenix 6 Solar a 401,99 euro, invece che 749,99 euro.

Questo straordinario smartwatch ha talmente tante funzioni che quando sarai arrivato a scoprire l’ultima ti sarai dimenticato la prima. Pensato per chi vive la sua vita sempre in movimento. Oltre al GPS integrato, ha anche un altimetro, un barometro e una bussola elettronica a tre assi. Poi, ciliegina sulla torta, si ricarica alla luce del sole.

Non rinunciare ad avere al polso un vero e proprio personal trainer che ti guida in ogni attività della giornata. Affrettati prima che il prezzo torni alla normalità e metti subito nel tuo carrello Garmin Fenix 6 Solar a 401,99 euro.

Garmin Fenix 6 Solar: ogni giorno una scoperta emozionante

Design robusto ed elegante con il suo cinturino in silicone per garantire la massima comodità. Ampio display da 1,3 pollici costruito con gli standard militari per resistere agli urti, alle alte temperature e all’acqua. Parlando proprio di quest’ultima, potrai immergerti fino a 100 metri senza nessun timore.

Garmin Fenix 6 Solar è dotato di moltissime modalità sportive come corsa, nuoto, canottaggio, ciclismo, surf, e arrampicata. E grazie all’app Garmin Connect potrai visualizzare e personalizzare i tuo obiettivi giornalieri o settimanali.

Attraverso una connessione Bluetooth stabile, puoi visualizzare le chiamate e i messaggi direttamente sul display, oppure pagare con contactless senza usare il tuo smartphone. La batteria dura 14 giorni e con la luce del sole potrai aggiungere altro tempo al tuo Garmin, senza doverlo ricaricare.

Approfitta di questa speciale offerta proposta da Amazon e fai tuo il bellissimo Garmin Fenix 6 Solar a 401,99 euro, invece che 749,99 euro. Ordina oggi e ricevilo domani a casa tua senza pagare nient’altro, con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.