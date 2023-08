Garmin Fenix 6 Pro Solar a 350€ in MENO su eBay, BOOM

Hai deciso di farti un regalo e metterti al polso uno smartwatch senza paragoni e rivali? Allora fai presto perché oggi lo puoi avere con uno sconto folle. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Garmin Fenix 6 Pro Solar a soli 699,99 euro, invece che 1.049,99 euro.

Se stai pensando che ci siano degli errori di prezzo o cose simili ti sbagli, è tutto reale e assolutamente acquistabile. Solo che devi sbrigarti perché ovviamente a un prezzo così basso ci si fionderanno in parecchi. Questo è uno smartwatch da zero rinunce che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo e risparmi ben 350 euro sul totale.

Garmin Fenix 6 Pro Solar: il re a prezzo accessibile

Qua siamo proprio di fronte al meglio del meglio. Ogni dettaglio, anche più piccolo, parla di uno smartwatch da 100 e lode. Ha una ghiera in titanio e una lente Power Glass resistentissima con un display da 1,3 pollici antiriflesso. Ed è resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità.

Possiede un sensore precisissimo in grado di tenere traccia praticamente di ogni cosa, dai battiti del cuore, alle fasi del sonno. È dotato di bussola, altimetro barometrico, termometro e GPS, giusto per dirne alcune. E poi, grazie alla speciale lente, si ricarica con la luce del sole e quindi può durare fino a 16 giorni in modalità standard e addirittura 80 giorni co il risparmio energetico attivo.

Ovviamente ci sarebbero tantissime altre specifiche da elencare ma il tempo stringe e come ti dicevo le unità disponibili a questo prezzo svaniranno in un lampo. Per cui vai subito su eBay e acquista il tuo Garmin Fenix 6 Pro Solar a soli 699,99 euro, invece che 1.049,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.