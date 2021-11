Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: quando verranno prodotti da Samsung?

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, i futuri e già chiacchierati smartphone pieghevoli del colosso sudcoreano, dovrebbero essere rilasciati nel terzo trimestre del 2022. Lo Z Fold4 rimpiazzerebbe l'assente Galaxy Note 22 e sarebbe ovviamente dotato di S Pen.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 in arrivo nel Q3 2022

La prima metà del prossimo anno sarà interamente dedicata alla gamma degli smartphone Samsung Galaxy S22: i tre modelli previsti potrebbero condividere i riflettori con il Samsung Galaxy S21 FE, ma non vi è ancora nessuna certezza a riguardo.

Si vocifera già in merito al Samsung Galaxy S22 FE che, a differenza del predecessore, dovrebbe essere rilasciato prima del solito. Secondo le anticipazioni condivise in rete, la produzione dell'ennesimo dispositivo “Fan Edition” inizierebbe in contemporanea con quella di Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4, prevista per il terzo trimestre del 2022.

Del Galaxy S22 FE potrebbero essere realizzate circa 5,7 milioni di unità. Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold4, sarebbero state pianificate 2,9 milioni di unità. Infine, ben 6,9 milioni di unità per Samsung Galaxy Z Flip4: il 20% delle vendite totali della società dovrebbe quindi essere costituito da smartphone pieghevoli.