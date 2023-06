Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: con il cashback di Samsung lo paghi 349€

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è un telefono pieghevole disponibile su Amazon con uno sconto del 36%, al prezzo di 849,00€, rispetto al prezzo consigliato di 1.329,00€. Grazie ad una seconda promozione di Samsung, potrai ottenere fino ad altri 500€ di cashback, portando il prezzo finale del prodotto a 349€. Ti basta registrare il dispositivo sul sito di Samsung entro il 16 luglio.

Nella confezione è incluso anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per una ricarica ultra-rapida del tuo smartphone. Una delle caratteristiche principali del Galaxy Z Flip4 è la sua fotocamera FlexCam, che sfrutta gli angoli del telefono 5G per catturare foto, selfie e video. Con la funzione Scatto Rapido, puoi scattare un selfie utilizzando la fotocamera posteriore e visualizzare l’anteprima in tempo reale direttamente dalla Cover Screen, senza dover aprire completamente lo schermo. Nonostante la sua forma compatta, il Galaxy Z Flip4 è dotato di un potente processore da 4 nm e una batteria da 3.700 mAh, che ti permettono di utilizzare il telefono per ore senza problemi. Inoltre, con la Ricarica Ultra Rapida da 25W, puoi risparmiare tempo quando la batteria è scarsa e riprendere rapidamente l’utilizzo del dispositivo.

Il telefono presenta anche un Cover Screen personalizzabile da 1,9″, da cui è possibile controllare le notifiche in modo semplice e veloce senza aprire completamente lo smartphone. Puoi personalizzare lo schermo esterno e il quadrante dell’orologio come preferisci, utilizzando video, foto o emoji in realtà aumentata. Il Galaxy Z Flip4 è progettato per essere resistente. Utilizza Corning Gorilla Glass Victus+ per il vetro, che offre una maggiore protezione, e presenta una cerniera protetta in Armor Aluminium. Inoltre, ha un livello di resistenza IPX8, che lo rende resistente all’acqua. Il telefono è disponibile in quattro tonalità uniche: Bora Purple, Graphite, Pink Gold e Blue. La finitura sfumata sul vetro crea un contrasto morbido con la struttura in metallo lucido e brillante, e le dimensioni compatte del telefono lo rendono facile da tenere nel palmo della mano. Con il Galaxy Z Flip4, puoi scegliere un colore mai visto prima e distinguerti con stile. Non farti scappare questa opportunità irripetibile. Acquista il telefono in offerta su Amazon e ricordati di approfittare della promo cashback di Samsung per avere il Galaxy Z Flip4 ad un prezzo vergognosamente basso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.