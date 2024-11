Galaxy Watch7 Scontatissimo: solo al Single’s Day MediaWorld

A un prezzo mai visto prima, il Samsung Galaxy Watch7 oggi è un vero best buy. Lo trovi solo su MediaWorld grazie al Single’s Day, una promozione valida solo per oggi che non sta deludendo le aspettative. Questo top di gamma è tuo a un prezzo eccellente. Acquistalo adesso a soli a soli 232,22€, invece di 319€. Si tratta di un’occasione imperdibile e unica.

Questo orologio rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo da polso completo, capace di unire funzionalità avanzate per salute e fitness a uno spirito estremamente smart. Tutto questo racchiuso in un design elegante e versatile. Inoltre, con MediaWorld hai il ritiro gratuito disponibile presso qualsiasi negozio. Inoltre, con PayPal paghi in 3 rate a tasso zero.

Galaxy Watch7: uno smartwatch formidabile

Con il Samsung Galaxy Watch7 non hai solo uno smartwatch al polso, ma un vero e proprio personal trainer. Grazie al supporto a oltre 90 attività sportive, ottieni informazioni dettagliate sui tuoi allenamenti. Monitora anche il nuoto e gli allenamenti sotto la pioggia grazie alla sua resistenza ad acqua e polvere. Mettilo in carrello scontatissimo grazie al Single’s Day di MediaWorld.

La salute è completamente monitorata grazie ai suoi sensori professionali. Frequenza cardiaca, fase del sonno, pressione arteriosa, fasi del ciclo e molto altro ancora. Pensa, è in grado di valutare anche il livello di stress e di effettuare un elettrocardiogramma da polso. Insomma, un vero e proprio gioiellino al tuo servizio.

Inoltre, è in grado di rilevare e segnalare qualsiasi condizione anomala della tua salute. Infine, puoi rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal tuo polso. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 232,22€, invece di 319€.