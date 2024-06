Galaxy S23 in omaggio con l'acquisto di un nuovo monitor Samsung

Samsung ha da poco lanciato una nuova promozione che coinvolge i suoi monitor di quest’anno. Aderendo all’operazione a premio su Samsung Members entro il 4 agosto 2024, si riceverà in omaggio un Galaxy S23 per un ordine di importo pari o superiore a 1.000 euro. In base alla fascia dell’importo speso per l’acquisto del nuovo monitor, si possono inoltre ricevere in regalo anche gli auricolari Galaxy Buds2 Pro, lo smartwatch Galaxy Watch6 e il medio gamma Galaxy A55.

Come ricevere un Galaxy S23 con la nuova promozione Samsung

I modelli che partecipano alla promozione di casa Samsung sono Smart Monitor, Odyssey e ViewFinity. L’iniziativa è valida fino al 23 giugno, con la registrazione del nuovo dispositivo su Samsung Members entro e non oltre il 4 agosto 2024, indispensabile per rcevere il premio corrispondente all’importo speso.

L’acquisto del seguente monitor consente di ricevere in omaggio un nuovo Samsung Galaxy S23:

Monitor Gaming Odyssey OLED G8 da 32 pollici UHD Flat: prezzo 1.299 euro (anche in 20 rate a interessi zero da 70,51 euro al mese)

Il nuovo monitor della famiglia Odyssey presenta un pannello OLED con risoluzione 4K e un tempo di risposta di 0,03 ms, per un’esperienza di gaming ai massimi livelli. L’azione di gioco è resa ancora più fluida e immersiva grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, per un’eccellente sincronizzazione tra GPU e monitor e l’addio definitivo al ritardo dello schermo e allo screen tearing.

Se vuoi avere una panoramica completa dei monitor 2024 di Samsung che partecipano all’iniziativa, vai su questa pagina del sito Samsung.com. La promozione termina il prossimo 24 giugno.