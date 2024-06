Galaxy Book4 Edge: risparmia 320 euro sul sito Samsung

Il nuovo Galaxy Book4 Edge, dotato del nuovissimo processore Snapdragon X Elite e con Copilot Plus, è protagonista di un’allettante offerta sul sito ufficiale Samsung.com: aggiungendo il coupon BOOK4EDGE si ottiene uno sconto di 150 euro, a cui si aggiunge un extra sconto del 10% completanto l’acquisto su Samsung Shop App, l’applicazione ufficiale dello store di Samsung. Il risparmio complessivo è di 320 euro, per un importo finale quindi di 1.379 euro anziché 1.699 euro. Volendo, è possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 30 rate a interessi zero.

Galaxy Book4 Edge subito in offerta sul sito ufficiale di Samsung

Gli addetti ai lavori hanno ribattezzato il Galaxy Book4 Edge di Samsung come l’anti-MacBook Air. E in effetti le prestazioni dello Snapdragon X Elite confermano quanto si diceva alla vigilia: la casa coreana ha trovato la quadra giusta per poter sfidare MacBook Air, da poco aggiornato con il processore proprietario Apple M3.

A livello di performance, Book4 Edge può contare sul potenziamento dell’AI, con il processore Snapdragon X Elite e un’avanzata NPU che lavorano fianco a fianco per offrire prestazioni ultraveloci e migliorare sia la produttività che la creatività dei suoi utenti.

Un altro punto di forza dei nuovi PC premium di casa Samsung è la presenza di Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft. Il vantaggio più significativo è poter disporre di un flusso ininterrotto dal PC allo smartphone. Data la sua importanza, Copilot presenta perfino un tasto dedicato sulla tastiera.

Ottima anche l’autonomia. Al riguardo, Samsung dichiara 22 ore di autonomia video e una giornata di lavoro standard (da 8 ore dunque) superata in maniera agevole. E se si ha bisogno di una carica extra, la funzione Super Fast Charging assicura fino al 40% in appena 30 minuti.

Il codice BOOK4EDGE del valore di 150 euro è disponibile fino all’11 luglio. Per usarlo collegati su questa pagina del sito Samsung.com e non dimenticarti di completare l’acquisto su Samsung Shop App per ricevere un ulteriore 10% di sconto.