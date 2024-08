Frullatore, sbattitore e tritatutto: PREZZO SHOCK su Amazon (24€!)

Il tuo alleato per la cucina non è mai stato così economico! Girmi MX17 è un mixer che ti permetterà di frullare, mescolare e tritare tutto ciò che desideri. E grazie ad Amazon, potrai averlo per soli 24,90€!

Tutte le caratteristiche del mixer Girmi

Grazie ai numerosi accessori inclusi, questo elettrodomestico è più utile di quanto tu possa immaginare. Come frullatore ad immersione, è perfetto per preparare zuppe cremose, salse vellutate, frullati ricchi di nutrienti e omogeneizzati per i più piccoli. Le lame in acciaio inox sono progettate per essere particolarmente resistenti e affilate, garantendo una frantumazione anche degli ingredienti più duri!

Come abbiamo precedente detto, questo elettrodomestico è perfetto anche come sbattitore, ideale per montare albumi e panna, nonché per preparare dolci soffici e cremosi con estrema facilità. Inoltre, la funzione tritatutto ti consente di tritare carne, verdure, frutta secca e molto altro, offrendo una soluzione completa per ogni tipo di preparazione.

Con un potente motore da 400W DC, è davvero perfetto in tutti e tre i compiti. Le due velocità disponibili ti permettono di adattare la potenza in base al tipo di preparazione, consentendoti di ottenere sempre i migliori risultati.

E tutto è pensato per essere facile e alla mano, come il fusto smontabile che facilita la pulizia, assicurando che l’igiene sia sempre mantenuta al massimo livello. Inoltre, l’impugnatura ergonomica è stata progettata per offrire una presa comoda e sicura, anche durante l’utilizzo prolungato, migliorando la tua efficienza nella preparazione.

Non farti scappare quest’incredibile sconto per portare nella tua cucina un mixer come Girmi MX17, scontato a soli 24,90€, grazie al ribasso del 29%!