From 3 in streaming su Paramount+: anticipazioni episodi e trama

Pochissimi giorni ci separano dall’inizio di From 3 in Italia, che promette numerosi colpi di scena, paura e tensione ai massimi livelli.

From si è affermata come una delle serie horror più intriganti degli ultimi anni, grazie ad una miscela di elementi mistery e fantascientifici che hanno portato ad accostarla a pietre miliari della televisione come Twin Peaks e Lost.

Quando inizia From 3 in Italia?

La trama di From segue le vicende di un gruppo di persone intrappolate in una cittadina da cui, una volta entrati, non riescono più ad andare via: durante la notte, questa viene invasa da creature sinistre, capaci di assumere sembianze umane. I mostri possono entrare nelle case degli abitanti solo se invitati, rendono la vita dei protagonisti un incubo costante.

Dopo il successo delle prime due stagioni, From è pronta a tornare con una terza serie molto attesa dai fan, nonostante il riscontro positivo sia arrivato in maniera graduale nel tempo. From 3 riprenderà il racconto a partire dal personaggio di Tabitha, risvegliatasi in ospedale al termine dell’ultimo episodio. Questo lascia intendere che la donna potrebbe essere la chiave per svelare i segreti del luogo e delle creature che lo infestano. Il trailer si focalizza anche su Boyd, uno dei personaggi cruciali, che sembra essere vittima di torture: purtroppo, non vengono precisati ulteriori dettagli a riguardo.

La terza stagione di From sarà composta da un totale di 10 nuovi episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Il ritorno di From è considerato da molti una sorta di “prova del 9”: la seconda serie ha perso un po’ il ritmo che caratterizzava gli episodi iniziali e lo sviluppo della trama è parso confusionale in alcuni momenti. Negli Stati Uniti, From 3 è già disponibile su MGM+ dallo scorso 22 settembre, mentre in Italia arriverà il 4 ottobre su Paramount+, che detiene i diritti di distribuzione.