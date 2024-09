Friggitrice ad aria XL Russell Hobbs: pratica e versatile, tua ad un prezzo wow

la Russell Hobbs SatisFry Air Fryer XL 5L, attualmente in offerta a 69,90€ su Amazon, è una friggitrice ad aria ideale per chi cerca praticità e versatilità in cucina. Con uno sconto del 22%, questa friggitrice offre 7 modalità di cottura preimpostate (patatine, pesce, pollo, bistecca, crostacei, maiale e funzione forno) che permettono di cucinare con poco o nessun olio, garantendo piatti croccanti e sani.

La capacità di 5 litri la rende perfetta per famiglie numerose, consentendo di cucinare porzioni abbondanti in una volta sola. Il timer integrato da 60 minuti e il controllo della temperatura regolabile tra 80°C e 200°C la rendono ideale per una cottura precisa e adatta a diverse tipologie di alimenti.

Il dispositivo è dotato di una tecnologia avanzata che permette di ridurre i tempi di cottura fino all’82% rispetto ai forni tradizionali, offrendo anche un risparmio energetico significativo, fino al 48% in meno di consumo.

La pulizia è semplice e veloce, grazie al cestello e alla griglia rimovibili che possono essere lavati comodamente in lavastoviglie. Inoltre, la distribuzione uniforme del calore assicura che gli alimenti vengano cotti in modo omogeneo.

Con il design compatto e funzionale, questa friggitrice è un’ottima soluzione per chi desidera ridurre i grassi senza sacrificare il gusto, offrendo anche una preparazione rapida e senza complicazioni. A questo prezzo ridotto, è una scelta intelligente da prendere subito: l’offerta non durerà ancora molto a lungo!