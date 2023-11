Friggitrice ad aria Xiaomi super intelligente con il 46% di SCONTO su Amazon

Ci sono friggitrici ad aria e…friggitrici ad aria. In particolare, questa di Xiaomi è un concentrato di tecnologia e funzioni intelligenti che potrai scoprire ad un prezzo eccezionale: grazie al 46% di sconto su Amazon puoi averla a soli 64,99 euro invece di 119,99.

Friggitrice ad Aria Xiaomi: scopri le sue funzioni

Con questa friggitrice ad aria puoi dire addio all’olio in eccesso e al fumo. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, il cibo viene riscaldato uniformemente, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l’interno. Goditi i tuoi piatti preferiti con meno grassi e senza preoccuparti del fumo in cucina.

La versatilità è una delle caratteristiche chiave di questa friggitrice. Puoi regolare la temperatura da 40 ℃ a 200 ℃, permettendoti di friggere, scongelare e far fermentare. La ventola a doppia velocità offre ancora più opzioni, consentendo alla friggitrice di scongelare e asciugare frutta, preparare carne secca e molto altro.

Con la capacità di cottura fino a 24 ore, avrai a disposizione una vasta gamma di possibilità culinarie. Prepara snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare i gusti di tutti.

Grazie alla potenza di riscaldamento di 1500 W, questa friggitrice ad aria Xiaomi offre un riscaldamento rapido e una distribuzione equilibrata del calore. Risparmierai tempo prezioso in cucina, garantendo al contempo un risultato perfetto.

La pulizia non sarà più un problema grazie al rivestimento antiaderente a doppio strato. Una superficie resistente all’usura e antiaderente semplifica la pulizia, garantendo che la tua friggitrice sia sempre pronta per la prossima deliziosa creazione culinaria.

Non perdere questa incredibile opportunità di acquistare la Friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air a un prezzo scontato su Amazon. Porta la tua cucina a un nuovo livello di intelligenza e delizia il tuo palato con cibi deliziosi e salutari.

