Friggitrice ad aria Turbo Blaze 6litri: IMPERDIBILE con il Prime Day!

Con questo caldo vorresti evitare di accendere forno e fornelli per non aumentare ulteriormente la temperatura all’interno della tua casa? Puoi risolvere questo problema acquistando questa imperdibile friggitrice ad aria Turbo Blaze 6litri di COSORI, oggi in super offerta grazie agli sconto del Prime Day di Amazon.

Infatti, questo elettrodomestico può essere tuo al prezzo incredibilmente conveniente di soli 129,99 euro in sconto davvero niente male del 7%. Ovviamente, questa offerta è riservata ai clienti abbonati ad Amazon Prime, quindi se ancora non sei abbonato, ti conviene attivare subito la prova gratuita di 30 giorni.

In questo modo potrai anche usufruire di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui, per i clienti Prime, è riservata anche la possibilità di acquistare subito questa friggitrice ad aria e di pagarla a rate con Cofidis al check out.

Questo magnifico elettrodomestico per la tua cucina, è l’unico provvisto della ventola Turbo a 5 velocità, che ti permetterà di controllare con precisione temperatura e umidità interna ed esterna del cibo. Grazie alla circolazione dell’aria calda avrai la possibilità di utilizzare fino al 95% di olio in meno, per gustare cibi golosi senza sentirti in colpa.

Con 9 funzioni di cottura e una temperatura impostabile da 30°C a 230°C, incluso nel prezzo riceverai direttamente a casa anche un utilissimo libro di ricette che ti permetterà di creare piatti buonissimi in ogni occasione. Estremamente silenziosa e completa di un cestello da 6 litri, potrai preparare pranzi e cene per tutta la tua famiglia.

Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa ottima friggitrice ad aria Turbo Blaze 6litri di COSORI in offerta con Prime Day, al prezzo di soli 129 euro circa. Affrettati prima che sia troppo tardi!