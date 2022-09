Friggitrice ad aria SPETTACOLO: 8 programmi e cestino XL per cucinare TUTTO

Cucina in una sola mossa senza più sporcare niente. Con questa friggitrice ad aria che hai sempre desiderato hai qualunque impostazione a portata di mano. Finalmente potrai deliziare la tua famiglia con primi piatti e non solo perché è capace di cucinare di tutto e di più.

Portala a casa ora che è in promozione su Amazon, la paghi appena €86,99 grazie al ribasso in corso. Se fossi in te non aspetterai neanche un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci Grazie servizi prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad aria Senza Limiti, cestello XL per soddisfarti a pieno

Durante l’estate non ne hai sentito l’esigenza ma ora che i piatti caldi sono un po’ un must a cena o a pranzo, la friggitrice ad aria ti aiuta a cucinare per tutti i membri della famiglia in modo semplicissimo. In modo particolare puoi utilizzarla per dare libero sfogo alla tua creatività dal momento che puoi optare per contorni, primi piatti, secondi e tanto altro ancora.

Non devi far altro che inserire il cibo nel cestello XL dalla capacità di 3,2 litri e selezionare il programma che più ti si addice. Se sei alle prime armi, infatti, ne hai a disposizione 8 preimpostati che sono comodissimi Ma non ti preoccupare perché potrei scegliere indipendentemente da questi sia la temperatura che il minutaggio di cui avrai bisogno.

Con il display ampio e touch avrai tutto sott’occhio. In più quando finirai di cucinare, non dovrai perdere tempo dietro al lavandino dal momento che potrei infilare tutti i pezzi all’interno della tua lavastoviglie.

Acquista immediatamente la tua nuova friggitrice ad aria su Amazon approfittando dello sconto, la porti a casa con soli €86,99. Come ti dicevo, le spedizione sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.