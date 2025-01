Friggitrice ad aria Philips in offerta ad un prezzo superbo: 13 funzioni di cottura e tante ricette

La Philips Airfryer Serie 2000, con 13 funzioni di cottura e una capacità di 6,2 litri, è ora in offerta su Amazon a 94,99€, con uno sconto del 14%. Questo elettrodomestico combina praticità, tecnologia avanzata e un design compatto per rivoluzionare la tua esperienza in cucina, garantendo piatti gustosi e salutari. L’offerta di friggitrici ad aria di ultima generazione è sconfinata e può facilmente mandare in confusione. Ti aiutiamo noi: se stai cercando un modello estremamente versatile e, soprattutto, di ottima qualità, la Serie 2000 della Philips fa decisamente al caso tuo. E’ impeccabile sotto ogni profilo – e il suo prezzo è a dir poco ottimo.

Il cuore della Philips Airfryer Serie 2000 è la tecnologia RapidAir, che utilizza un design a stella marina per generare un vortice di aria calda, permettendo di ottenere pietanze croccanti fuori e morbide dentro. Con un utilizzo minimo o nullo di olio, puoi ridurre fino al 90% dei grassi nei tuoi piatti preferiti, mantenendo intatti gusto e consistenza.

Finestra di controllo e programmi intuitivi

La finestra di controllo della cottura consente di monitorare in tempo reale il processo, eliminando ogni incertezza e aiutandoti a ottenere risultati perfetti. Grazie al touchscreen e ai 9 programmi preimpostati, è possibile cucinare facilmente snack surgelati, patatine, carne, pesce, pollo, dolci e molto altro. Inoltre, la funzione “Mantenere caldo” ti permette di servire i piatti alla temperatura ideale.

Con ben 13 modalità di cottura, la Philips Airfryer ti offre infinite possibilità: friggere, grigliare, arrostire, cuocere al forno, saltare, scongelare, disidratare e persino riscaldare. La capacità di 6,2 litri è ideale per preparare porzioni generose per tutta la famiglia, mentre il design compatto lo rende adatto anche a cucine con spazio limitato.

Ricette a portata di mano

L’Airfryer si integra con l’app HomeID, che offre centinaia di ricette sane e personalizzabili, inclusi piatti vegani e vegetariani curati da esperti, per ispirarti in cucina ogni giorno.

Tutte le parti removibili sono lavabili in lavastoviglie, garantendo una manutenzione semplice e veloce. Con il Philips Airfryer, cucinare in modo sano e gustoso non è mai stato così pratico. Approfitta di questa offerta su Amazon e portala a casa subito al miglior prezzo possibile!