Friggitrice ad aria Philips, cestello da 6L e funzioni WOW: una regina

Se tornare dietro ai fornelli è un vero e proprio stress perché hai poche idee e non hai voglia di passare il tempo a girare il mestolo nella padella ti consiglio di esaudire una volta e per tutte i tuoi desideri e portare a casa una delle migliori friggitrice ad aria presenti sul mercato.

La fantastica Phillips AirFryer XL Essential è finalmente in promozione su Amazon con uno sconto da non prendere alla leggera, si parla del 47% e dimezza letteralmente il prezzo iniziale. Con soli €126,99 la porti a casa e se vuoi la paghi anche con finanziamento a tasso zero. Non fartela scappare.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e se hai un abbonamento prime attivo sul tuo account sono anche velocissime.

Friggitrice ad aria senza se e senza ma, con la Philips Airfryer XL non si scherza

Letteralmente tra le migliori sul mercato, questa friggitrice ad aria firmata Philips non ti delude mai e poi mai. Oltre a essere perfetta se in casa Siete più persone è semplicissima da utilizzare e ti permetti di sperimentare in lungo e in largo in cucina.

Ti dico fin da subito che ha un cestello con una capienza di 6,2 litri i quali non sono affatto pochi. Con il display KED touch puoi gestire tutte le impostazioni con un solo tocco e scegliere sia temperature che tempistiche in base alle tue esigenze. In più hai 8 modalità preinstallate per andare proprio sul sicuro.

Utilizzi poche olio ma le pietanze vengono buone come non mai. Questo è consentito dal design a Stella Marina che rende la circolazione dell’aria ancora più intelligente.

Una volta che hai finito, non devi neanche stare lì nel lavandino a pulire tutti i componenti nel momento che sono completamente compatibili con la lavastoviglie e li puoi infilare lì dentro.

Non aspettare neanche un secondo in più approfitto immediatamente del ribasso del 47% sulla friggitrice ad aria firmata Philips, la porti a casa soli €126,99 se concludi l’acquisto ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.